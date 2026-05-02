Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Crea Espero.

Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam, không khó để bắt gặp những mẫu xe thiên về tính thực dụng, ít chú trọng thiết kế. Tuy nhiên, Crea Espero lại lựa chọn một hướng đi khác: tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới.

Là phiên bản chạy điện của dòng xe ga 50cc quen thuộc, Crea Espero vẫn giữ nguyên phong cách tân cổ điển lấy cảm hứng từ các mẫu Vespa. Những đường cong mềm mại, thân xe bo tròn cùng các chi tiết hoàn thiện tinh tế giúp xe mang lại cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng.

Kích thước tổng thể 1.700 x 710 x 1.040 mm cùng chiều cao yên chỉ khoảng 720 mm giúp xe phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt, đặc biệt là phái nữ. Trọng lượng xe ở mức 94 kg cũng đủ nhẹ để dễ dàng điều khiển trong điều kiện đô thị đông đúc.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, Crea Espero còn đóng vai trò như một “phụ kiện thời trang” giúp người dùng thể hiện cá tính thông qua màu sắc và phong cách.

Không đặt nặng yếu tố hiệu năng, Crea Espero được thiết kế để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe sử dụng động cơ điện 3 pha không chổi than, công suất khoảng 1.500–1.600W, cho phép đạt tốc độ tối đa 40–45 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với môi trường nội đô và đủ để người dùng di chuyển linh hoạt trong các quãng đường ngắn.

Khả năng vận hành của xe thiên về sự êm ái và ổn định. Động cơ điện giúp giảm tiếng ồn mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển – yếu tố quan trọng với người dùng nữ hoặc người mới làm quen xe điện.

Đáng chú ý, xe có khả năng leo dốc khoảng 12 độ – một thông số đủ đáp ứng các tình huống thực tế như cầu vượt hoặc đường dốc nhẹ trong thành phố.

Xe đi xa khoảng 80km/lần sạc.

Về khả năng di chuyển, Crea Espero được trang bị bộ ắc quy 60V – 20Ah cho phép xe đi được khoảng 80 km mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường phổ biến trong phân khúc xe điện giá rẻ, đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong ngày mà không cần sạc lại nhiều lần.

Thời gian sạc đầy dao động từ 6–8 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng. Với cường độ sử dụng trung bình, người dùng chỉ cần sạc vài lần mỗi tuần là đủ.

Bên cạnh đó, động cơ của xe đạt chuẩn chống nước IPX7, cho phép vận hành ổn định trong điều kiện mưa hoặc ngập nhẹ – một lợi thế đáng kể trong môi trường đô thị Việt Nam.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Crea Espero còn được trang bị nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Cốp xe dung tích lớn giúp người dùng dễ dàng mang theo các vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa hoặc mũ bảo hiểm. Yên xe bọc da nhân tạo với đường may tinh tế mang lại cảm giác ngồi êm ái, phù hợp khi chở hai người.

Sàn để chân rộng, có gờ chống trượt giúp tăng độ thoải mái và an toàn khi vận hành. Ngoài ra, xe còn đi kèm các phụ kiện cơ bản như gương, sạc và hệ thống chống trộm. Hệ thống chiếu sáng LED toàn xe giúp tăng khả năng quan sát vào ban đêm, đồng thời tiết kiệm điện năng và nâng cao độ bền.

Ở khía cạnh an toàn, Crea Espero được trang bị những yếu tố cơ bản nhưng đủ dùng trong phân khúc. Xe sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau giúp xử lý tình huống nhanh chóng trong điều kiện đô thị. Bộ lốp không săm kích thước lớn với rãnh sâu tăng độ bám đường, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện trời mưa.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Giá xe máy điện Crea Espero

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh, Crea Espero cho thấy một hướng đi rõ ràng: không cần thông số quá “khủng”, chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu người dùng.

Với thiết kế đẹp, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và đủ tiện ích cho cuộc sống hàng ngày, mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ tại đô thị. Ở mức giá chỉ 16,5 triệu đồng, Crea Espero không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là lựa chọn mang tính phong cách trong phân khúc xe điện giá rẻ năm 2026.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



