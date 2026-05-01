Giá bạc hôm nay 1/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat vẫn giữ quanh vùng 77 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 1/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 1/5 đang niêm yết ở vùng 77,253 triệu đồng/kg, tương đương 2.897 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá mua vào đang ở vùng 74,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,810 triệu đồng/lượng. Hiện giá bạc những ngày qua vẫn đang có xu hướng giảm nhẹ.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 9h30 niêm yết ở vùng 77,413 triệu đồng/kg, tương đương 2,903 triệu đồng/lượng. Nhiều ngày qua, giá bạc liên tục duy trì ở vùng 77-78 triệu đồng/kg bán ra tại hầu hết các hệ thống bạc trong nước.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Trong khi tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc lại không có sự điều chỉnh nhiều, giá bán sáng nay vẫn niêm yết bảng giá của ngày 29/4, ở vùng 75,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện đang thấp hơn giá bạc tại các hệ thống như Phú Qúy, Ancarat gần 2 triệu đồng/kg bán ra.
Giá bạc DOJI
Động thái tăng nhẹ xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,907 triệu đồng/lượng và 14,535 triệu đồng/5 lượng, tăng nhẹ so với ngày hôm qua 30/4.
Giá bạc quốc tế
Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá bạc lại có chiều hướng giảm, giá hiện đang ở vùng 74 USD/ounce, trong khi nhiều ngày trước đó giá dao động quanh vùng 75-76 USD/ounce. Nhịp giảm sau một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz dù cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
