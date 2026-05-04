SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu

SUV hạng A thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc

Kaiyi Shiyue Max 2026

Mẫu xe được nhắc tới chính là Kaiyi Shiyue Max 2026. Kaiyi Shiyue Max 2026 là mẫu SUV điện đô thị giá rẻ đang thu hút sự quan tâm lớn khi chuẩn bị chính thức ra mắt.

Kaiyi Shiyue Max hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. Điểm nổi bật nhất của xe nằm ở mức giá dễ tiếp cận, kết hợp cùng thiết kế hiện đại và các trang bị cơ bản đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày.

Về ngoại hình, Kaiyi Shiyue Max 2026 mang phong cách trẻ trung với cụm đèn pha thiết kế dạng nhiều lớp lấy cảm hứng từ hình cánh chim. Phần đầu xe được nhấn mạnh bằng các chi tiết trang trí màu đen tại khu vực đèn sương mù, tạo cảm giác thể thao.

Thân xe có tỷ lệ gọn gàng với phần nhô trước và sau ngắn, trong khi chiều dài cơ sở được tối ưu để gia tăng không gian bên trong. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.725 mm x 1.700 mm x 1.608 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, mang lại khả năng xoay linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Ở phía sau, cụm đèn hậu tiếp tục sử dụng phong cách tương đồng với đầu xe, tạo sự liền mạch trong ngôn ngữ thiết kế. Mẫu xe này cung cấp ba tùy chọn màu ngoại thất gồm be, xanh và trắng, hướng đến phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Khoang nội thất của Kaiyi Shiyue Max được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng tông màu sáng. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,8 inch, đáp ứng các nhu cầu hiển thị và giải trí cơ bản. Vật liệu hoàn thiện ưu tiên tính thực dụng, dễ vệ sinh, phù hợp với mục đích sử dụng gia đình.

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện tích hợp đặt phía trước, cho công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 106 Nm. Thông số này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, nơi yếu tố linh hoạt và tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu. Đi kèm là bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 28,08 kWh.

Nhờ đó, mẫu SUV điện này có phạm vi di chuyển tối đa khoảng 310 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Con số này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng trong thành phố, đồng thời giảm bớt áp lực về tần suất sạc pin.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện ngoài với công suất 3,3 kW, cho phép sử dụng như nguồn điện di động trong các tình huống dã ngoại hoặc khẩn cấp. Đây là trang bị thực dụng, gia tăng giá trị sử dụng cho một mẫu xe điện phổ thông.

Giá SUV hạng A Kaiyi Shiyue Max 2026

SUV hạng A Kaiyi Shiyue Max 2026 được mở bán sớm tại Trung Quốc với mức giá từ 47.900 đến 51.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 184 đến 200 triệu đồng. Với mức giá này, đây được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí SUV điện cỡ nhỏ rẻ nhất thị trường hiện nay.

Sự xuất hiện của Kaiyi Shiyue Max 2026 cho thấy xu hướng điện hóa đang tiếp tục mở rộng xuống phân khúc giá rẻ. Với mức giá chỉ hơn 180 triệu đồng cùng phạm vi hoạt động 310 km, mẫu xe này là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu “xe điện rẻ nhất thị trường”.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



