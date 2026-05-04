SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu
GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.
SUV hạng A thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc
Mẫu xe được nhắc tới chính là Kaiyi Shiyue Max 2026. Kaiyi Shiyue Max 2026 là mẫu SUV điện đô thị giá rẻ đang thu hút sự quan tâm lớn khi chuẩn bị chính thức ra mắt.
Kaiyi Shiyue Max hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. Điểm nổi bật nhất của xe nằm ở mức giá dễ tiếp cận, kết hợp cùng thiết kế hiện đại và các trang bị cơ bản đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày.
Về ngoại hình, Kaiyi Shiyue Max 2026 mang phong cách trẻ trung với cụm đèn pha thiết kế dạng nhiều lớp lấy cảm hứng từ hình cánh chim. Phần đầu xe được nhấn mạnh bằng các chi tiết trang trí màu đen tại khu vực đèn sương mù, tạo cảm giác thể thao.
Thân xe có tỷ lệ gọn gàng với phần nhô trước và sau ngắn, trong khi chiều dài cơ sở được tối ưu để gia tăng không gian bên trong. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.725 mm x 1.700 mm x 1.608 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, mang lại khả năng xoay linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc.
Ở phía sau, cụm đèn hậu tiếp tục sử dụng phong cách tương đồng với đầu xe, tạo sự liền mạch trong ngôn ngữ thiết kế. Mẫu xe này cung cấp ba tùy chọn màu ngoại thất gồm be, xanh và trắng, hướng đến phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.
Khoang nội thất của Kaiyi Shiyue Max được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng tông màu sáng. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,8 inch, đáp ứng các nhu cầu hiển thị và giải trí cơ bản. Vật liệu hoàn thiện ưu tiên tính thực dụng, dễ vệ sinh, phù hợp với mục đích sử dụng gia đình.
Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện tích hợp đặt phía trước, cho công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 106 Nm. Thông số này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, nơi yếu tố linh hoạt và tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu. Đi kèm là bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 28,08 kWh.
Nhờ đó, mẫu SUV điện này có phạm vi di chuyển tối đa khoảng 310 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Con số này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng trong thành phố, đồng thời giảm bớt áp lực về tần suất sạc pin.
Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện ngoài với công suất 3,3 kW, cho phép sử dụng như nguồn điện di động trong các tình huống dã ngoại hoặc khẩn cấp. Đây là trang bị thực dụng, gia tăng giá trị sử dụng cho một mẫu xe điện phổ thông.
Giá SUV hạng A Kaiyi Shiyue Max 2026
SUV hạng A Kaiyi Shiyue Max 2026 được mở bán sớm tại Trung Quốc với mức giá từ 47.900 đến 51.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 184 đến 200 triệu đồng. Với mức giá này, đây được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí SUV điện cỡ nhỏ rẻ nhất thị trường hiện nay.Xe ô tô
Sự xuất hiện của Kaiyi Shiyue Max 2026 cho thấy xu hướng điện hóa đang tiếp tục mở rộng xuống phân khúc giá rẻ. Với mức giá chỉ hơn 180 triệu đồng cùng phạm vi hoạt động 310 km, mẫu xe này là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu “xe điện rẻ nhất thị trường”.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mớiGiá cả thị trường - 21 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên NghĩaGiá cả thị trường - 43 phút trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi vô cùng lớn, đả bại Kia Morning về giá.
Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SCR125 đang tạo nên cơn sốt tại phân khúc xe tay ga nhờ mức giá cực kỳ rẻ cùng khối động cơ bền bỉ, sản phẩm này chính là giải pháp di chuyển tuyệt vời và gợi nhớ về huyền thoại SCR 110 vang danh một thời.
Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, nhà phố thương mại (shophouse) tại khu vực phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2..
Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm.
Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, giá 16,5 triệu đồng, đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.