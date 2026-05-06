Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Thứ tư, 10:06 06/05/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đề có sự phục hồi, giá bán quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 6/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 6/5 phục hồi mạnh, giá bán sáng nay tăng vọt hơn 2,1 triệu đồng/kg, cụ thể giá mở phiên sáng nay ghi nhận ở ngưỡng 78,026 triệu đồng/kg, tương đương 2,926 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang niêm yết ở vùng 75,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,846 triệu đồng/lượng. trong ghi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,960 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 6/5.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng sau khi giảm sâu ngày hôm qua, giá bán sáng nay ghi nhận ở vùng 77,867 triệu động/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang ở ngưỡng 75,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,843 triệu đồng/lượng, dù phục hồi nhưng giá bán hôm nay vẫn chưa tiệm cận được vùng giá bán của ngày hôm kia 4/5 (78,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,951 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 6/5.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc có động thái phục hồi, trong khi giá bán ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 76,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,859 triệu đồng/lượng thì hôm nay đã tăng ngược lên vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 2,910 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 6/5.

Giá bạc DOJI

Động thái phục hồi cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,936 triệu đồng/lượng và 14,680 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua chỉ duy trì ở vùng 2,856 triệu đồng/lượng và 14,280 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 6/5: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự phục hồi tích cực, trong khi giá bán ngày hôm qua sụt giảm xuống vùng 72 USD/ounce thì hôm nay tăng về ngưỡng 74 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật thời gian gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang nới khá rộng từ 72-81 USD/oz. Giá bạc dù có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng sự ổn định lại duy trì không lâu.

Giá bạc thế giới hôm nay (6/5) tụt xuống ngưỡng 74 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 5/5: Bạc trong nước bốc hơi 3 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình, đặc biệt là chị em công sở săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.

GĐXH - Giá USD hôm nay trong nước bật tăng dù thế giới đi xuống khi giá dầu hạ nhiệt.

GĐXH - MPV điện giá từ khoảng 350 triệu đồng đang thu hút sự chú ý khi sở hữu kích thước nổi trội cùng loạt tiện nghi đáng giá, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc xe gia đình phổ thông.

GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Air Blade và Vario nhờ giá bán chỉ 39 triệu đồng.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,9%/năm.

GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode ở đại lý giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

GĐXH - Ngày 5/5, giá USD hôm nay tại các ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ, trong khi thị trường tự do lại đảo chiều tăng. Diễn biến trái chiều này khiến nhiều người băn khoăn nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ đợi?

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue thế hệ mới tại Ấn Độ gây chú ý khi có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với xe đang bán ở Việt Nam, đồng thời vượt trội về thiết kế và công nghệ nhờ đã bước sang thế hệ mới.

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với cốp 34L, đi tới 160 km/lần sạc cùng loạt công nghệ an toàn và giá chỉ khoảng 33 triệu đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

