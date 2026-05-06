Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 6/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 6/5 phục hồi mạnh, giá bán sáng nay tăng vọt hơn 2,1 triệu đồng/kg, cụ thể giá mở phiên sáng nay ghi nhận ở ngưỡng 78,026 triệu đồng/kg, tương đương 2,926 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang niêm yết ở vùng 75,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,846 triệu đồng/lượng. trong ghi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,960 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng sau khi giảm sâu ngày hôm qua, giá bán sáng nay ghi nhận ở vùng 77,867 triệu động/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang ở ngưỡng 75,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,843 triệu đồng/lượng, dù phục hồi nhưng giá bán hôm nay vẫn chưa tiệm cận được vùng giá bán của ngày hôm kia 4/5 (78,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,951 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc có động thái phục hồi, trong khi giá bán ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 76,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,859 triệu đồng/lượng thì hôm nay đã tăng ngược lên vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 2,910 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái phục hồi cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,936 triệu đồng/lượng và 14,680 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua chỉ duy trì ở vùng 2,856 triệu đồng/lượng và 14,280 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc quốc tế

Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự phục hồi tích cực, trong khi giá bán ngày hôm qua sụt giảm xuống vùng 72 USD/ounce thì hôm nay tăng về ngưỡng 74 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật thời gian gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang nới khá rộng từ 72-81 USD/oz. Giá bạc dù có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng sự ổn định lại duy trì không lâu.

Giá bạc thế giới hôm nay (6/5) tụt xuống ngưỡng 74 USD/oz.