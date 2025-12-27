Hatchback hạng A giá 299 triệu đồng thiết kế tối giản, trang bị tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị được bán ra ở Anh Quốc

Hatchback hạng A thiết kế tối giản, trang bị tiện ích thích hợp đi trong đô thị

Dacia Spring 2026.

Dacia Spring 2026 vừa được nâng cấp cho đời 2026 và chuẩn bị mở bán tại Anh.

Dự kiến xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng từ mùa xuân năm 2026. Dacia không giấu tham vọng tập trung hoàn toàn vào nhóm người dùng thành thị, những khách hàng cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ, chi phí thấp và chấp nhận đánh đổi không gian cũng như hiệu suất.

Dacia Spring 2026 tiếp tục được định vị là mẫu hatchback hạng A thuần điện với hai cấu hình động cơ. Phiên bản Expression sử dụng mô-tơ điện cho công suất 70 mã lực, trong khi bản Extreme mạnh hơn với công suất đạt 100 mã lực. Mô-men xoắn cực đại tương ứng lần lượt là 125 Nm và 137 Nm.

Nhờ việc cải tiến cuộn dây mô-tơ kết hợp pin lithium sắt phosphate dung lượng 24,3 kWh, Dacia Spring 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 9,8 giây. Với trọng lượng chưa tới 1.000 kg, chiếc xe hướng đến sự linh hoạt và tiết kiệm hơn là khả năng vận hành mạnh mẽ.

Không gian nội thất của Spring 2026 được hoàn thiện theo đúng triết lý “tối giản để tiết kiệm chi phí”. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm điều hòa chỉnh tay, ghế bọc vải và bộ mâm thép 15 inch. Dacia chấp nhận cắt giảm mạnh tiện nghi để giữ giá bán ở mức thấp nhất có thể.

Khi nâng cấp lên phiên bản Expression, người dùng sẽ có thêm nhiều trang bị thực dụng hơn như kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảm biến mưa, đèn sương mù sau, cửa kính chỉnh điện phía trước, bộ sạc nhanh DC công suất 40 kW cùng hệ thống âm thanh cơ bản hai loa. Đây đều là những trang bị đủ dùng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, thay vì hướng đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp.

Phiên bản Extreme được xây dựng trên nền tảng của bản Expression nhưng nhấn mạnh yếu tố cá tính và khả năng vận hành. Ngoài mô-tơ điện mạnh hơn, bản Extreme còn có mâm hợp kim, các chi tiết trang trí ngoại thất phong cách địa hình, ốp gương sơn màu đồng, gương chiếu hậu chỉnh điện có sưởi, cửa sổ sau chỉnh điện và camera lùi.

Spring 2026 hỗ trợ sạc nhanh DC.

Ở mảng công nghệ, Dacia Spring 2026 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch, hỗ trợ các tính năng kết nối cơ bản phục vụ nhu cầu giải trí và dẫn đường. Tuy nhiên, ngay cả ở phiên bản cao nhất, hệ thống âm thanh vẫn chỉ dừng lại ở hai loa, cho thấy Dacia tiếp tục ưu tiên tối đa yếu tố chi phí thay vì chạy đua trang bị.

Về khả năng sạc, Spring 2026 hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 20–80% pin trong khoảng 29 phút. Nếu sử dụng nguồn điện gia đình công suất 2,3 kW, thời gian sạc từ 20–100% có thể kéo dài hơn 10 giờ. Đây là con số quen thuộc với các mẫu xe điện giá rẻ sử dụng pin dung lượng nhỏ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng đô thị.

Giá hatchback hạng A Dacia Spring 2026

Theo công bố, Dacia Spring 2026 có giá niêm yết từ 12.240 bảng Anh, đã bao gồm thuế và các loại phí bắt buộc. Khi áp dụng thêm gói trợ cấp xe điện trị giá 3.750 bảng Anh tại Anh, giá bán thực tế của mẫu xe này giảm xuống chỉ còn khoảng 8.490 bảng Anh, tương đương xấp xỉ 299 triệu đồng khi quy đổi. Đây là mức giá thấp nhất trong nhóm ô tô điện đang bán tại thị trường Anh hiện nay.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.







