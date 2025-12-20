Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Hatchback trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc 'siêu tốc'

Wuling Bingo là mẫu hatchback nhưng mang kiểu dáng SUV với giá quy đổi chỉ hơn 300 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Mẫu xe đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe những ngày gần đây là Wuling Bingo. Dự kiến ra mắt tại Malaysia trong tháng 12, mẫu hatchback này sẽ có hai phiên bản Pro và Max.

Đối với bản Pro sử dụng pin LFP 31,9 kWh với phạm vi hoạt động 333 km theo chuẩn CLTC, trong khi bản Max dùng pin 37,9kW, nâng tầm vận hành lên 410 km. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 35 phút.

Dù thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tương đương Kia Morning và Hyundai i10, Bingo lại tạo lợi thế nhờ trang bị tiêu chuẩn vượt trội.

Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn bộ, nội thất bọc da tổng hợp kết hợp ốp ceramic bóng, màn hình kép 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và 6 túi khí — những tính năng vốn chỉ thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp hơn.

Khoang hành lý cũng là điểm mạnh đáng kể. Dung tích tiêu chuẩn đạt 310 lít và có thể mở rộng lên 790 lít khi gập ghế sau, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe có ba tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm Neon Blue, Lavender Purple và Milky White.

Dù hãng chưa công bố đầy đủ thông số động cơ, dữ liệu từ một số thị trường lân cận cho thấy Bingo có khả năng sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 68 PS, mô-men xoắn 150Nm — cấu hình được đánh giá phù hợp với môi trường đô thị và vận hành mượt mà hơn một số động cơ xăng 1.0L trên Morning hay i10.

Giá hatchback Wuling Bingo

Tại Malaysia, Wuling Bingo sẽ được phân phối qua hệ thống đại lý mới tại Glenmarie, OUG, Melati Utama, Jalan Raja Laut, Butterworth và Johor Jaya.

Việc mở rộng mạng lưới cho thấy chiến lược thâm nhập thị trường Đông Nam Á mạnh mẽ của hãng. Trước đó, tại Thái Lan, mẫu xe vừa được giảm giá 30.000 – 40.000 baht, còn 369.000 – 389.000 baht (khoảng 300 – 316 triệu đồng).

Nội thất của Bingo hướng tới sự hiện đại, sang trọng và đậm chất thể thao. Ảnh: Tổng hợp

Bingo không chỉ gây chú ý nhờ mức giá tiếp cận mà còn phù hợp xu hướng xe điện giá rẻ đang tăng trưởng mạnh tại châu Á, được kỳ vọng trở thành mẫu xe tạo đột phá trong phân khúc bình dân cuối năm 2025.

Điểm đáng chú ý là Wuling Bingo thực tế đã được giới thiệu tại Việt Nam từ ngày 2/11/2024 với bốn phiên bản, do TMT Motors phân phối. Giá bán khởi điểm từ 349 triệu đồng, tương ứng các tùy chọn phạm vi hoạt động 203 km, 333 km, 410 km và 510 km với mức giá lần lượt 349 triệu, 399 triệu, 469 triệu và 569 triệu đồng.

Với phiên bản cập nhật, giá bán chỉ hơn 300 triệu nếu mẫu xe này được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn cân nhắc với những khách hàng đang phân vân giữa VF 3, Hyundai i10 và cả Kia Morning. Ảnh: Tổng hợp

Việc mẫu xe có mặt tại Việt Nam trước khi ra mắt tại Malaysia cho thấy chiến lược phân phối nhanh và đồng bộ của Wuling trong khu vực, đồng thời mở ra khả năng nhiều phiên bản mới tiếp tục được giới thiệu trong thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.