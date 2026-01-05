Hé lộ chân dung TOP12 xuất sắc của Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn: Những gương mặt sẽ tỏa sáng tại đêm trao giải

TOP12 không đơn thuần là những người thay đổi vóc dáng rõ rệt, mà là đại diện tiêu biểu cho hành trình chuyển hóa sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, từ nhận thức cá nhân đến khả năng lan tỏa giá trị sống khỏe trong cộng đồng.

Trong TOP12 có những ứng viên từng đối mặt với thừa cân, béo phì, nguy cơ tim mạch; có người bước ra từ hành trình hồi phục sau bệnh lý nghiêm trọng; có những người trung niên quyết tâm giành lại sức khỏe để đồng hành cùng gia đình và cả những bạn trẻ lựa chọn sống khỏe một cách chủ động, khoa học từ rất sớm. Mỗi người một xuất phát điểm, nhưng cùng gặp nhau ở ý chí bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

Điểm đặc biệt của TOP12 năm nay là khả năng lan tỏa tích cực. Không ít ứng viên đã giúp cả gia đình cùng thay đổi, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, bạn bè, học viên hay cộng đồng nơi mình sinh sống. Sự thay đổi vì thế không dừng lại ở cá nhân, mà tạo nên những "vòng tròn ảnh hưởng" ngày càng rộng, đúng với tinh thần mà cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn hướng tới.

Nhìn vào những bức ảnh profile của TOP12, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi đầy ấn tượng: vóc dáng gọn gàng hơn, thần thái tươi sáng hơn, ánh mắt tự tin và tràn đầy năng lượng. Nhưng phía sau những khuôn hình ấy là hàng trăm buổi tập luyện đều đặn, những bữa ăn được cân nhắc kỹ lưỡng, những ngày vượt qua mệt mỏi, áp lực công việc, bệnh tật và cả sự nghi ngờ chính bản thân mình.

TOP12 Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 sẽ chính thức tỏa sáng tại Lễ trao giải diễn ra vào 20h00 ngày 07/01/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) . Chương trình do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam , được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo.

Đêm trao giải hứa hẹn là điểm hội tụ của những câu chuyện thay đổi truyền cảm hứng, nơi 12 hành trình sống khỏe chính thức được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Kính mời Quý khán giả đón xem!

BTC cuộc thi



