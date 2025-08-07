Mới nhất
Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Thứ năm, 18:38 07/08/2025 | Y tế
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.

Danh sách được phân chia theo 5 nhóm dự thi: tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện (nay là khu vực), tuyến xã và khối y tế tư nhân.

Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I sẽ diễn ra lúc 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống là đơn vị tổ chức thực hiện với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu.

Điểm nổi bật là các cơ sở y tế được vinh danh hôm nay không chỉ đạt điểm cao trong đánh giá Xanh - Sạch - Đẹp theo Bộ tiêu chí Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế mà còn nhận được phản hồi tích cực từ người dân – thông qua kết quả khảo sát QR-code tại chính nơi khám chữa bệnh. Đây là một trong những điểm mới, mang lại tính khách quan cao trong cuộc thi.

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I- Ảnh 1.

Hơn 2000 cơ sở y tế đăng ký tham gia cuộc thi đều rất tích cực thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp.

Mỗi cơ sở được tôn vinh đều mang dấu ấn riêng về cải tiến mô hình phục vụ, đầu tư môi trường xanh, sạch, nhân văn và chuyên nghiệp. Từ những bệnh viện lớn đã thực hiện "cách mạng xanh" toàn diện, cho đến các trạm y tế vùng sâu với những sáng kiến nhỏ nhưng đầy hiệu quả – tất cả cùng hội tụ tại lễ trao giải như những đại diện tiêu biểu cho tinh thần "vì người bệnh" trong thời đại mới.

Danh sách 20 cơ sở y tế được vinh danh:

TT

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

ĐỊA CHỈ

Tên đơn vị cũ

Tên đơn vị mới

Địa chỉ cũ

Địa chỉ mới

I

CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TRUNG ƯƠNG

1

Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.

2

Bệnh viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh

786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: 786 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh.

3

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai

78 Đường Giải phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

78 Đường Giải phóng, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.

4

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế

Số 16 Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Số 16 Đường Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, TP. Huế

II

CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Số 339, Đường Nguyễn Đáng, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Số 399, Đường Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long

2

Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh

284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Số 01 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số 01 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, TP. Đà Nẵng

Số 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Số 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng

III.

CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN (NAY LÀ KHU VỰC)

1

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Thôn 5, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

2

Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

76 - KHC Đầu Lô - Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Y tế Khu vực Đoan Hùng, Khu Đầu Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

3

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trung tâm Y tế Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Tỉnh

Nghệ An

Khối 4, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

4

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Đường 907, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Đường tỉnh 907, Khóm 4, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

IV

CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN XÃ

1

Trạm Y tế xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Xóm 3, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An

2

Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh

Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh

3

Trạm Y tế xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Trạm Y tế Hải Thái, tỉnh Quảng Trị

Thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Thôn Trường Trí, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị

4

Trạm Y tế xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trạm Y tế Đông Khê, tỉnh Thanh Hóa

Thôn 3 Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trạm y tế Đông Khê, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

V

CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN

1

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

2

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Số 8, đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số 8 Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

3

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng

187 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

187 đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Long, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

4

Phòng khám Đa khoa thuộc Sim Medical Center Chi nhánh Công ty Cổ phần Sim Med

Phòng khám Đa khoa thuộc Sim Medical Center Chi nhánh Công ty Cổ phần Sim Med

RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar Residence, 239-241 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân phú,

TP Hồ Chí Minh

Tòa nhà Richstar 2 –RS5, 239-241 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

