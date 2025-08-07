Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
Danh sách được phân chia theo 5 nhóm dự thi: tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện (nay là khu vực), tuyến xã và khối y tế tư nhân.
Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I sẽ diễn ra lúc 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.
Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống là đơn vị tổ chức thực hiện với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu.
Điểm nổi bật là các cơ sở y tế được vinh danh hôm nay không chỉ đạt điểm cao trong đánh giá Xanh - Sạch - Đẹp theo Bộ tiêu chí Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế mà còn nhận được phản hồi tích cực từ người dân – thông qua kết quả khảo sát QR-code tại chính nơi khám chữa bệnh. Đây là một trong những điểm mới, mang lại tính khách quan cao trong cuộc thi.
Mỗi cơ sở được tôn vinh đều mang dấu ấn riêng về cải tiến mô hình phục vụ, đầu tư môi trường xanh, sạch, nhân văn và chuyên nghiệp. Từ những bệnh viện lớn đã thực hiện "cách mạng xanh" toàn diện, cho đến các trạm y tế vùng sâu với những sáng kiến nhỏ nhưng đầy hiệu quả – tất cả cùng hội tụ tại lễ trao giải như những đại diện tiêu biểu cho tinh thần "vì người bệnh" trong thời đại mới.
Danh sách 20 cơ sở y tế được vinh danh:
|
TT
|
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
|
ĐỊA CHỈ
|
|
Tên đơn vị cũ
|
Tên đơn vị mới
|
Địa chỉ cũ
|
Địa chỉ mới
|
I
|
CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TRUNG ƯƠNG
|
1
|
Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh
|
Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh
|
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
|
215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.
|
|
2
|
Bệnh viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh
|
Bệnh viện Quân Y 175, TP. Hồ Chí Minh
|
786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
|
Địa chỉ mới: 786 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh.
|
|
3
|
Bệnh viện Bạch Mai
|
Bệnh viện Bạch Mai
|
78 Đường Giải phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
|
78 Đường Giải phóng, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
|
|
4
|
Bệnh viện Trung ương Huế
|
Bệnh viện Trung ương Huế
|
Số 16 Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
|
Số 16 Đường Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, TP. Huế
|
|
II
|
CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH
|
1
|
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
|
Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long
|
Số 339, Đường Nguyễn Đáng, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
|
Số 399, Đường Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long
|
|
2
|
Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh
|
Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh
|
284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
|
284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
|
|
3
|
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
|
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
|
Số 01 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
|
Số 01 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
|
|
4
|
Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
|
Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, TP. Đà Nẵng
|
Số 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
|
Số 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng
|
|
III.
|
CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN (NAY LÀ KHU VỰC)
|
1
|
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
|
Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
|
Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
|
Thôn 5, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
|
|
2
|
Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
|
Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
|
76 - KHC Đầu Lô - Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
|
Trung tâm Y tế Khu vực Đoan Hùng, Khu Đầu Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
|
|
3
|
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
|
Trung tâm Y tế Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
|
Khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Tỉnh
Nghệ An
|
Khối 4, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
|
|
4
|
Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
|
Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
|
Đường 907, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
|
Đường tỉnh 907, Khóm 4, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long
|
|
IV
|
CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN XÃ
|
1
|
Trạm Y tế xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
|
Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An
|
Xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
|
Xóm 3, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An
|
|
2
|
Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
|
Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
|
Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
|
Thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
|
|
3
|
Trạm Y tế xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
|
Trạm Y tế Hải Thái, tỉnh Quảng Trị
|
Thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
|
Thôn Trường Trí, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị
|
|
4
|
Trạm Y tế xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
|
Trạm Y tế Đông Khê, tỉnh Thanh Hóa
|
Thôn 3 Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
|
Trạm y tế Đông Khê, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
|
|
V
|
CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN
|
1
|
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
|
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
|
Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
|
Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội
|
|
2
|
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh
|
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh
|
Số 8, đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
|
Số 8 Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
|
|
3
|
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng
|
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng
|
187 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
|
187 đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Long, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.
|
|
4
|
Phòng khám Đa khoa thuộc Sim Medical Center Chi nhánh Công ty Cổ phần Sim Med
|
Phòng khám Đa khoa thuộc Sim Medical Center Chi nhánh Công ty Cổ phần Sim Med
|
RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar Residence, 239-241 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân phú,
TP Hồ Chí Minh
|
Tòa nhà Richstar 2 –RS5, 239-241 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
|
