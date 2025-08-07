Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Danh sách được phân chia theo 5 nhóm dự thi: tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện (nay là khu vực), tuyến xã và khối y tế tư nhân.

Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I sẽ diễn ra lúc 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống. Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống là đơn vị tổ chức thực hiện với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu.

Điểm nổi bật là các cơ sở y tế được vinh danh hôm nay không chỉ đạt điểm cao trong đánh giá Xanh - Sạch - Đẹp theo Bộ tiêu chí Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế mà còn nhận được phản hồi tích cực từ người dân – thông qua kết quả khảo sát QR-code tại chính nơi khám chữa bệnh. Đây là một trong những điểm mới, mang lại tính khách quan cao trong cuộc thi.

Hơn 2000 cơ sở y tế đăng ký tham gia cuộc thi đều rất tích cực thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp.

Mỗi cơ sở được tôn vinh đều mang dấu ấn riêng về cải tiến mô hình phục vụ, đầu tư môi trường xanh, sạch, nhân văn và chuyên nghiệp. Từ những bệnh viện lớn đã thực hiện "cách mạng xanh" toàn diện, cho đến các trạm y tế vùng sâu với những sáng kiến nhỏ nhưng đầy hiệu quả – tất cả cùng hội tụ tại lễ trao giải như những đại diện tiêu biểu cho tinh thần "vì người bệnh" trong thời đại mới.

Danh sách 20 cơ sở y tế được vinh danh: