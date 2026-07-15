Phát hiện u buồng trứng khổng lồ sau 2 năm bỏ tái khám, người phụ nữ 68 tuổi thừa nhận sai lầm nhiều chị em mắc phải

Phát hiện khối u buồng trứng lớn sau nhiều năm chủ quan

Mới đây, bệnh nhân L.T.H. (68 tuổi, quê Hưng Yên) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec kiểm tra lại khối u buồng trứng. Cách đây khoảng 2 năm, bà H. đi khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán có khối u buồng trứng nhưng bà không điều trị cũng không tái khám định kỳ.

Khai thác tiền sử ghi nhận, người bệnh từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp do ung thư tuyến giáp thể nhú vào năm 2017 và hiện đang sử dụng hormone tuyến giáp thay thế. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng điều trị không thường xuyên. Về sản phụ khoa, bệnh nhân đã sinh thường 3 lần, mãn kinh nhiều năm.

Qua thăm khám, bác sĩ không ghi nhận dấu hiệu của hội chứng cận u, thiếu máu hay nhiễm trùng. Tuy nhiên, khám bụng phát hiện vùng hố chậu trái có khối u kích thước khoảng 15cm, bờ đều, ranh giới rõ, mật độ chắc, di động tốt và không gây đau khi sờ nắn.

Ảnh minh họa.

Hình ảnh cho thấy hai khối u nghi ngờ tại buồng trứng trái

Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh u nang hỗn hợp vùng tiểu khung, nghĩ nhiều đến u quái buồng trứng với hai khối có kích thước khoảng 70×79×65mm và 98×68mm.

Để đánh giá kỹ hơn, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung có tiêm thuốc cản quang. Hình ảnh cho thấy hai khối dạng nang hỗn hợp tại buồng trứng trái, được phân loại O-RADS 4, kích thước lần lượt 69×56×72mm và 78×63×73mm. May mắn, kết quả chụp chưa ghi nhận dấu hiệu xâm lấn các cơ quan xung quanh.

Bên cạnh đó, xét nghiệm dấu ấn ung thư CA 12-5 nằm trong giới hạn bình thường.

Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc u nang hỗn hợp buồng trứng trái (O-RADS 4) và chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, khối u được cắt bỏ cùng buồng trứng trái và gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả cuối cùng xác định người bệnh mắc u quái thành thục hay còn gọi là u bì buồng trứng.

U quái thành thục là dạng u lành tính thường gặp ở buồng trứng

Theo bác sĩ Trương Minh Nguyệt - Chuyên khoa Sản, u quái thành thục là một trong những loại u tế bào mầm lành tính thường gặp của buồng trứng, xuất hiện chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khối u được cấu tạo từ các mô có nguồn gốc ngoại bì nên bên trong có thể chứa nhiều thành phần như bã nhờn, tóc, lông, da, móng, xương hoặc răng.

Ở giai đoạn đầu, khối u thường phát triển chậm và hầu như không gây triệu chứng nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám phụ khoa hoặc siêu âm. Khi khối u tăng kích thước, người bệnh có thể cảm thấy tức nặng vùng hạ vị, đau bụng dưới hoặc đau lưng; khối u lớn còn có thể chèn ép các cơ quan lân cận, gây rối loạn đại, tiểu tiện.

U buồng trứng: Không có triệu chứng không đồng nghĩa với không nguy hiểm

Trong một số trường hợp, bụng dưới to lên, sờ thấy khối u di động tách biệt với tử cung và có thể đau khi thăm khám. Nếu khối u dính với các tổ chức xung quanh hoặc nằm trong dây chằng rộng, khả năng di động sẽ giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhiều phụ nữ phát hiện u buồng trứng nhưng chủ quan vì khối u không gây đau hoặc không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, việc không tái khám định kỳ có thể khiến khối u tiếp tục phát triển, làm tăng nguy cơ biến chứng như xoắn u, vỡ u hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Vì vậy, chị em cần duy trì khám phụ khoa định kỳ và tuân thủ lịch theo dõi của bác sĩ khi được phát hiện bất thường ở buồng trứng.