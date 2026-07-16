Đau bụng dữ dội, thai phụ nhập viện gấp vì ruột thừa vỡ mủ trong ổ bụng

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Đau bụng khi mang thai, tưởng do khối u buồng trứng

Khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ trong tình trạng sốt 38 độ C, bụng cứng và đau rõ vùng hạ sườn phải, hố chậu phải. Kết quả siêu âm ghi nhận bên phải tử cung có khối kích thước khoảng 66 x 51 x 66 mm, xung quanh có một lớp dịch mỏng.

Nhận định đây là tình trạng cần được xử trí sớm trong thai kỳ, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện và quyết định phẫu thuật nội soi. Ca mổ do BSCKII Đinh Huy Cường trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, khi đưa dụng cụ vào ổ bụng, ê-kíp nhận thấy khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 5 x 5 cm vẫn hồng hào, không có dấu hiệu xoắn hay hoại tử như nghi ngờ ban đầu.

Ảnh: BVCC

Phát hiện ruột thừa đã vỡ, mủ lan trong ổ bụng

Quá trình thăm dò tiếp tục cho thấy nguyên nhân thực sự nằm ở hố chậu phải. Các bác sĩ phát hiện ruột thừa đã viêm nặng, ứ mủ và được các quai ruột bao bọc xung quanh. Đáng chú ý, ruột thừa đã có điểm vỡ và tiếp tục rỉ mủ vào ổ bụng.

Trong ổ bụng xuất hiện nhiều dịch mủ màu trắng đục, cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn tiến nghiêm trọng.

Ngay sau khi xác định ruột thừa vỡ, BSCKII Đinh Huy Cường lập tức hội chẩn với TS.BS Nguyễn Mạnh Trí, bác sĩ trực thường trú. Ê-kíp tiến hành lấy dịch mủ để nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Đồng thời, các bác sĩ nhanh chóng mời chuyên gia Ngoại khoa từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sang phối hợp xử trí.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ổ nhiễm trùng được kiểm soát, người mẹ qua cơn nguy kịch và thai nhi vẫn được bảo toàn.

Viêm ruột thừa: Không chủ quan với đau bụng khi mang thai

Các chuyên gia khuyến cáo, trong thời gian mang thai, nếu xuất hiện đau bụng kéo dài hoặc ngày càng tăng, kèm theo sốt, bụng cứng, buồn nôn, nôn ói hoặc mệt mỏi nhiều, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai thường khó chẩn đoán hơn do vị trí các cơ quan trong ổ bụng thay đổi theo sự phát triển của thai nhi. Nếu phát hiện muộn, ruột thừa có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người mẹ và thai nhi.

Thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và con.