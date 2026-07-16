Đau bụng dữ dội, thai phụ nhập viện gấp vì ruột thừa vỡ mủ trong ổ bụng

| Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đau bụng kéo dài khi mang thai, một sản phụ 13 tuần tuổi thai được phát hiện khối bất thường cạnh tử cung. Tuy nhiên, khi phẫu thuật nội soi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nguyên nhân thực sự là ruột thừa đã viêm vỡ, mủ lan trong ổ bụng.

Đau bụng khi mang thai, tưởng do khối u buồng trứng

Khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ trong tình trạng sốt 38 độ C, bụng cứng và đau rõ vùng hạ sườn phải, hố chậu phải. Kết quả siêu âm ghi nhận bên phải tử cung có khối kích thước khoảng 66 x 51 x 66 mm, xung quanh có một lớp dịch mỏng.

Nhận định đây là tình trạng cần được xử trí sớm trong thai kỳ, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện và quyết định phẫu thuật nội soi. Ca mổ do BSCKII Đinh Huy Cường trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, khi đưa dụng cụ vào ổ bụng, ê-kíp nhận thấy khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 5 x 5 cm vẫn hồng hào, không có dấu hiệu xoắn hay hoại tử như nghi ngờ ban đầu.

Đau bụng dữ dội, thai phụ nhập viện gấp vì ruột thừa vỡ mủ trong ổ bụng - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Phát hiện ruột thừa đã vỡ, mủ lan trong ổ bụng

Quá trình thăm dò tiếp tục cho thấy nguyên nhân thực sự nằm ở hố chậu phải. Các bác sĩ phát hiện ruột thừa đã viêm nặng, ứ mủ và được các quai ruột bao bọc xung quanh. Đáng chú ý, ruột thừa đã có điểm vỡ và tiếp tục rỉ mủ vào ổ bụng.

Trong ổ bụng xuất hiện nhiều dịch mủ màu trắng đục, cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn tiến nghiêm trọng.

Ngay sau khi xác định ruột thừa vỡ, BSCKII Đinh Huy Cường lập tức hội chẩn với TS.BS Nguyễn Mạnh Trí, bác sĩ trực thường trú. Ê-kíp tiến hành lấy dịch mủ để nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Đồng thời, các bác sĩ nhanh chóng mời chuyên gia Ngoại khoa từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sang phối hợp xử trí.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ổ nhiễm trùng được kiểm soát, người mẹ qua cơn nguy kịch và thai nhi vẫn được bảo toàn.

Viêm ruột thừa: Không chủ quan với đau bụng khi mang thai

Các chuyên gia khuyến cáo, trong thời gian mang thai, nếu xuất hiện đau bụng kéo dài hoặc ngày càng tăng, kèm theo sốt, bụng cứng, buồn nôn, nôn ói hoặc mệt mỏi nhiều, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai thường khó chẩn đoán hơn do vị trí các cơ quan trong ổ bụng thay đổi theo sự phát triển của thai nhi. Nếu phát hiện muộn, ruột thừa có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người mẹ và thai nhi.

Thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và con.

Đau bụng dữ dội, thai phụ nhập viện gấp vì ruột thừa vỡ mủ trong ổ bụng - Ảnh 2.Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, thanh niên 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân số

GĐXH - Một cơn đau bụng âm ỉ kéo dài gần một ngày tưởng chừng chỉ là viêm ruột thừa đã đưa nam thanh niên 28 tuổi đến bệnh viện và phát hiện một dị tật bẩm sinh hiếm gặp tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không hề hay biết.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.