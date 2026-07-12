Mang thai 9 tuần, người phụ nữ phải cắt buồng trứng hoại tử do xoắn, may mắn giữ được em bé

Đau bụng dữ dội, tưởng viêm ruột thừa nhưng nguyên nhân khác

Chị My (37 tuổi, TP.HCM) đang mang thai ở tuần thứ 9 thì xuất hiện cơn đau quặn vùng bụng dưới bên phải kèm buồn nôn.

Ban đầu, chị được theo dõi với chẩn đoán nghi ngờ viêm ruột thừa tại một cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau gần một giờ, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội hơn nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cấp cứu.

ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết thai phụ nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải. Ngay sau đó, người bệnh được truyền dịch, dùng thuốc giảm đau và thuốc chống co thắt để ổn định tình trạng ban đầu.

Kết quả siêu âm ghi nhận thai nằm trong tử cung, tương đương 9 tuần tuổi, tim thai 172 lần/phút. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện buồng trứng phải phù nề, bên còn lại có một khối u kích thước khoảng 30 x 24 mm.

Qua thăm khám và đánh giá hình ảnh học, các bác sĩ xác định thai phụ bị xoắn phần phụ phải (xoắn buồng trứng phải) kèm u bì buồng trứng.

Ảnh minh họa.

Buồng trứng đã hoại tử, bác sĩ buộc phải cắt bỏ

Theo bác sĩ Lụa, xoắn buồng trứng là một cấp cứu sản phụ khoa nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng thiếu máu nuôi kéo dài có thể khiến buồng trứng hoại tử và đe dọa sức khỏe người bệnh.

Do đó, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi khẩn cấp để bảo vệ tính mạng thai phụ cũng như tăng cơ hội giữ thai.

Trong quá trình phẫu thuật, khi camera nội soi được đưa vào ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận mô buồng trứng phải đã hoại tử hoàn toàn do thiếu máu kéo dài. Trước tình trạng này, êkíp buộc phải cắt bỏ buồng trứng tổn thương để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Lụa cho biết không phải tất cả trường hợp xoắn buồng trứng đều phải cắt bỏ cơ quan này. Mức độ tổn thương phụ thuộc vào thời gian và mức độ xoắn.

Một số trường hợp dù bị xoắn trong nhiều ngày nhưng cuống xoắn không quá chặt, dòng máu vẫn lưu thông một phần. Khi được phát hiện sớm và tháo xoắn kịp thời, buồng trứng vẫn có khả năng hồi phục.

Thai phụ hồi phục tốt, thai nhi phát triển ổn định

Sau phẫu thuật, kết quả siêu âm cho thấy tim thai vẫn ổn định. Thai phụ phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi sát.

Các bác sĩ chỉ định dùng thuốc nội tiết hỗ trợ thai kỳ đến hết tuần thai thứ 12, đồng thời khuyến cáo người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh trong giai đoạn đầu sau mổ.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo, ra dịch bất thường hoặc sốt, thai phụ cần đến bệnh viện ngay để được kiểm tra.

Theo y văn, xoắn phần phụ ở phụ nữ mang thai thường gặp nhất trong ba tháng đầu thai kỳ. Trong đó, phụ nữ có u nang buồng trứng, u bì buồng trứng hoặc từng điều trị hiếm muộn là nhóm có nguy cơ cao hơn.

Các chuyên gia cho biết triệu chứng của bệnh dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa hoặc các bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu. Vì vậy, khi mang thai mà xuất hiện đau bụng dưới dữ dội, kéo dài hoặc đau một bên bụng, thai phụ cần đi khám sớm và thực hiện siêu âm Doppler để xác định nguyên nhân, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị và bảo tồn chức năng sinh sản.