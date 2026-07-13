Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Thời gian qua, công tác dân số tại xã Hương Phố đang được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, bám sát các vấn đề dân số trong tình hình mới. Từ truyền thông thay đổi hành vi đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số, địa phương đang từng bước đưa chính sách dân số đi vào cuộc sống.

Đẩy mạnh truyền thông, đưa chính sách dân số đến từng người dân

Nhân dịp hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng", Trạm Y tế xã Hương Phố đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số trong giai đoạn mới.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: Văn Định

Thông qua các hoạt động thiết thực, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển bền vững, đồng thời thực hiện chủ trương của UBND xã về nâng cao chất lượng dân số gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung truyền thông tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như duy trì mức sinh hợp lý, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Song song với đó, Trạm Y tế xã cũng lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới với việc triển khai các chương trình, đề án về dân số và phát triển trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong cộng đồng.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ dân số

Để thông tin đến gần hơn với người dân, xã Hương Phố duy trì nhiều hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh việc phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên và tuyên truyền viên dân số cũng trực tiếp đến các thôn, xóm để tư vấn, vận động người dân.

Khám tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại địa bàn xã. Ảnh: Văn Định

Nhiều tài liệu, tờ rơi và thông điệp truyền thông về dân số được cấp phát rộng rãi. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đã tiếp cận gần 200 hội viên.

Cùng với hoạt động truyền thông, địa phương còn triển khai đồng bộ nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số. Trong thời gian qua, Trạm Y tế xã đã đặt dụng cụ tử cung cho 35 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; có 168 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; tư vấn tiền hôn nhân cho 19 cặp nam, nữ chuẩn bị kết hôn; thực hiện sàng lọc trước sinh cho 48 trường hợp; khám và cấp thuốc điều trị cho 1.689 người cao tuổi.

Những kết quả trên góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành vi của người dân đối với công tác dân số và chăm sóc sức khỏe.

Khuyến khích sinh đủ hai con, nâng cao chất lượng dân số

Bên cạnh việc tuyên truyền Luật Dân số, xã Hương Phố tiếp tục chú trọng phổ biến nhiều nội dung thiết thực như tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn; tầm soát bệnh trước sinh và sơ sinh; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không lựa chọn giới tính thai nhi; phòng tránh mang thai ở tuổi vị thành niên và thúc đẩy bình đẳng giới.

Đội ngũ làm công tác dân số cũng tích cực vận động người dân thực hiện mô hình mỗi gia đình sinh đủ hai con để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần duy trì mức sinh hợp lý trên địa bàn.

Khám sàng lọc bệnh cho trẻ em trên địa bàn xã. Ảnh: Văn Định

Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động quyết định thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế và khả năng nuôi dạy con; đồng thời vận động các gia đình sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tương lai.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ dân số trong những tháng cuối năm

Theo bác sĩ Trần Đình Mại, Phó Ban Chỉ đạo công tác dân số, phụ trách điều hành Trạm Y tế xã Hương Phố, trong những tháng cuối năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Luật Dân số; tăng cường truyền thông về y tế - dân số; xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm và chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

Đồng thời, Trạm Y tế sẽ chuẩn bị các hoạt động hướng tới Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động quốc gia về dân số, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân số trong 6 tháng cuối năm.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

Theo lãnh đạo địa phương, cấp ủy Đảng và chính quyền xã Hương Phố luôn xác định công tác dân số có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 149 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả Luật Dân số; đổi mới nội dung và phương thức truyền thông; hoàn thiện việc triển khai các chính sách dân số; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thích ứng với những biến động mới về dân số.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp được triển khai đồng bộ từ cơ sở, công tác dân số tại xã Hương Phố đang từng bước đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới.

Văn Định