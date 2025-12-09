Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Vào khoảng 4h10 ngày 9/12, một vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Theo đó, tại Km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (khu vực trước đây thuộc huyện Núi Thành), xe khách biển số 29B-081.62 do anh Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) lái, chở theo 12 người, bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Đang được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, chia sẻ với VTC News, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) - một trong số những nạn nhân bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại:

"Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May mắn cả hai cha con chỉ bị trầy xước nhẹ", anh Ninh nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Ninh. Ảnh: VTC News

Theo anh Ninh, cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua (8/12), cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) cho hay thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đang ngủ nên không ai kịp phản ứng. Tài xế điều khiển xe 16 chỗ là anh họ của chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Nhận định về sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa (Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, trong số các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện có 3 người bị thương rất nặng. Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Nhiều nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Hà Nam

Theo TPO, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do lái xe ô tô khách biển số 29B-081.62 thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến đâm vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Đáng chú ý là cả lái xe và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn, dẫn đến hậu quả 3 người bị va đập, đa chấn thương (trong đó có chấn thương nghiêm trọng cổ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.