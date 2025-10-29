Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình đã cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Ngày 28/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân, SN 1984, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Hà, SN 1984, Kế toán Trường Mầm non An Bình về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, xử lý.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân và Nguyễn Ngọc Hà cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 47 phút trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầuPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, vừa bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công. 59 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ khi đang tổ chức phạm tội tại khu vực đồi Bokor (Campuchia).
Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tảiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm đối với một công ty quảng cáo có hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.
Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình ĐiềnPháp luật - 12 giờ trước
Tân dùng súng giả đi vào chợ Bình Điền (TP.HCM) giả vờ mua hàng, lúc tiểu thương sơ hở rồi giật túi tiền bỏ chạy.
Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộcPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sảnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn PullmanPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trênPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.