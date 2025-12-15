Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Thứ hai, 19:51 15/12/2025 | Pháp luật
Bình Minh
Bình Minh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...

Đắk Lắk: Bắt nữ giúp việc trộm vàng của chủ nhà sau nhiều năm tin cậy - Ảnh 1.Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) vừa làm rõ vụ việc một người giúp việc trộm cắp vàng của chủ nhà. Trước đó, Công an xã Ea Drông nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Thanh H (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc bị mất hai chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng một lượng vàng (một cây vàng), giá trị khoảng 140 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Drông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm vàng là bà V.B.N. (47 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Bà N. là người giúp việc cho gia đình bà H.

Tại cơ quan công an, ban đầu bà N. không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận cùng chứng cứ công an đưa ra, bà N. đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, trong quá trình làm giúp việc, bà N. biết được vị trí két sắt cất tài sản. Ngày 11/11, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà.

Trong các ngày 12 và 25/11, bà N. mang số vàng trộm cắp được đến hai tiệm vàng trên địa bàn xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bán được khoảng 140 triệu đồng.

Đắk Lắk: Bắt nữ giúp việc trộm vàng của chủ nhà sau nhiều năm tin cậy - Ảnh 2.

Đối tượng V.B.N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Ea Drông).

Trao đổi với phóng viên, bà H cho biết: "Chiều 28/11, tôi có kiểm tra vàng ở trong két thì thấy thiếu mất hai cái nhẫn (tương đương 1 cây vàng) nên đã trình báo công an địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Drông đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là cô giúp việc trong gia đình. Tôi cũng rất bất ngờ khi thủ phạm lại là người khá gần gũi với mình trong nhiều năm. Dù là người giúp việc nhưng tôi coi cô ấy như người thân của gia đình mình và thường hay giúp đỡ và hỗ trợ về vật chất mỗi khi bà N. kêu khó khăn".

Bà H cũng cho biết thêm, bà khá bất ngờ khi người giúp việc có thể mở két sắt bằng hai chìa khóa khác nhau là khóa từ và khóa cơ. Điều đáng nói, 2 chìa khóa này được cất ở hai nơi khác nhau nhưng đối tượng vẫn tìm được để thực hiện việc mở két lấy tài sản. 

Cũng theo bà H, sau vụ việc, bà đã đem toàn bộ số vàng còn lại trong két ra cửa hàng vàng để kiểm tra thì họ phát hiện ra trong đó có một cái nhẫn là vàng giả. "Hiện tôi cũng đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc này để làm rõ vì sao lại có một chiếc nhẫn giả lẫn vào trong số vàng trong két của gia đình", bà H nói.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Pháp luật - 23 giờ trước

Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.

Xem nhiều

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Pháp luật

Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Pháp luật
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top