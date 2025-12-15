Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) vừa làm rõ vụ việc một người giúp việc trộm cắp vàng của chủ nhà. Trước đó, Công an xã Ea Drông nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Thanh H (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc bị mất hai chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng một lượng vàng (một cây vàng), giá trị khoảng 140 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Drông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm vàng là bà V.B.N. (47 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Bà N. là người giúp việc cho gia đình bà H.

Tại cơ quan công an, ban đầu bà N. không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận cùng chứng cứ công an đưa ra, bà N. đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, trong quá trình làm giúp việc, bà N. biết được vị trí két sắt cất tài sản. Ngày 11/11, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà.

Trong các ngày 12 và 25/11, bà N. mang số vàng trộm cắp được đến hai tiệm vàng trên địa bàn xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bán được khoảng 140 triệu đồng.

Đối tượng V.B.N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Ea Drông).

Trao đổi với phóng viên, bà H cho biết: "Chiều 28/11, tôi có kiểm tra vàng ở trong két thì thấy thiếu mất hai cái nhẫn (tương đương 1 cây vàng) nên đã trình báo công an địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Drông đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là cô giúp việc trong gia đình. Tôi cũng rất bất ngờ khi thủ phạm lại là người khá gần gũi với mình trong nhiều năm. Dù là người giúp việc nhưng tôi coi cô ấy như người thân của gia đình mình và thường hay giúp đỡ và hỗ trợ về vật chất mỗi khi bà N. kêu khó khăn".

Bà H cũng cho biết thêm, bà khá bất ngờ khi người giúp việc có thể mở két sắt bằng hai chìa khóa khác nhau là khóa từ và khóa cơ. Điều đáng nói, 2 chìa khóa này được cất ở hai nơi khác nhau nhưng đối tượng vẫn tìm được để thực hiện việc mở két lấy tài sản.

Cũng theo bà H, sau vụ việc, bà đã đem toàn bộ số vàng còn lại trong két ra cửa hàng vàng để kiểm tra thì họ phát hiện ra trong đó có một cái nhẫn là vàng giả. "Hiện tôi cũng đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc này để làm rõ vì sao lại có một chiếc nhẫn giả lẫn vào trong số vàng trong két của gia đình", bà H nói.