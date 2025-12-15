Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Ban (trú tại phường Liên Hòa tỉnh Quảng Ninh) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Ban và chị T.T.T (SN 1999, cùng trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) từng có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, sau khi chia tay, giữa hai người vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn.

Vào khoảng 22h ngày 9/3/2025, sau khi gặp trực tiếp giữa 2 người xảy ra cãi do chị T. đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến Ban bực tức. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, đối tượng dùng một con dao găm giấu sẵn trong người và bất ngờ tấn công bạn gái cũ, với nhiều nhát vào các vùng nguy hiểm trên cơ thể khiến chị T. gục ngã trên đường.

Bị cáo Nguyễn Văn Ban tại phiên tòa xét xử.

Theo lời khai của bị cáo, hung khí được Ban sử dụng sát hại nạn nhân là dao găm dài 28cm. Hung khí này được đối tượng mua trái phép qua mạng xã hội. Trước khi đi gặp bạn gái cũ, Ban chủ động giấu con dao này dưới đế giày. Kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân T.T.T chịu tổn thương cơ thể với tỷ lệ 48%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Ban có tính chất côn đồ, hung hãn, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân số tiền 127 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả về chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và các khoản liên quan, HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ban 14 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.