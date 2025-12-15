Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, triệt phá, bóc gỡ đường dây hoạt động liên tỉnh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền hàng tỷ đồng.

Vào đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng người Hải Phòng hoạt động phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên tỉnh. Nhóm đối tượng hoạt động trên không gian mạng thiết lập các hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội Facebook có fanpage "Hỗ trợ vốn bình dân Thái Bình", "Cho vay góp bình dân Thái Bình" hoặc trên Zalo có nickname "Thiên Phát", "Thái bảo TB"…

Nhóm này quảng cáo, chào mời người vay bằng những lời mời hấp dẫn như "vay nhanh - không cần thế chấp - lãi suất thấp"; "cho vay tiền góp"; "cho vay tiêu dùng - thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày"…

Các đối tượng bị khởi tố, lần lượt từ trái sang phải: Khúc Mạnh Chung, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Việt Trung, Văn Hoài Linh. Ảnh: CA Hưng Yên

Khi người vay nhắn tin hoặc gọi điện đến thì nhóm đối tượng tư vấn hình thức vay với mức lãi suất 11.000đ/ triệu/ngày. Khi vay tiền, người vay bị cắt lãi trước và phải trả tiền gốc chia đều trong 25 ngày.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho 14 người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền gần 2 tỷ đồng với lãi suất cao và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với 04 đối tượng, gồm: Khúc Mạnh Chung (SN 1984, HKTT: Số 17/222 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, HKTT: Số 19/A7, CT1, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Việt Trung (SN 1989, HKTT: Số 15, Khu A, Lô 33, Tổ 5 Thành Tô, Phường Hải An, TP Hải Phòng); Văn Hoài Linh (SN 1988, HKTT: Số 259 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, TP Hải Phòng).

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.