Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Thành có mối quan hệ quen biết với anh T.Đ.K (trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Anh K đã rủ Thành đến nhà mình ở để hành nghề đi biển.

Trong thời gian chờ đến chuyến đi biển tiếp theo, đối tượng không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Viết Thành. Ảnh: ĐVCC



Phát hiện bà H.T.L ở đối diện nhà anh K sống một mình. Hàng ngày, bà L sẽ đi chợ bán bánh xèo vào sáng sớm, căn nhà không có người trông coi nên đối tượng đã để ý.

Chiều 13/12, Thành đi mượn hàng xóm 1 chiếc kìm và lấy vỏ lon bò húc cắt, mài chế tạo ra một vật giống chìa khóa với ý đồ đột nhập nhà bà L trộm tài sản.

Rạng sáng 14/12, Thành thức dậy sớm canh bà L ra khỏi nhà. Khi thấy xe máy của bà L di chuyển, đối tượng đã mang theo kìm cùng chiếc chìa khóa độ chế mở cửa nhà bà L, đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản.

Đối tượng phát hiện bà L cất giấu nhiều tiền mặt, lắc tay, nhẫn vàng trong một chiếc tủ sắt ở phòng ngủ và đã lấy toàn bộ rồi trở về nhà.

Sau đó đối tượng thuê taxi đến tiệm điện thoại ở xã An Hòa mua 1 chiếc iPhone 16 Pro Max rồi tiếp tục di chuyển đến nhà 1 người họ hàng ở phường Quy Nhơn để lẩn trốn.

Nguyễn Viết Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Gia Lai

Trưa cùng ngày, bà L trở về phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, bên trong bị mất khoảng 200 triệu đồng tiền mặt và 5,75 cây vàng 9999. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính gần 1 tỷ đồng. Bà L liền trình báo lực lượng công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Hòa nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị trộm cắp lớn nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Qua xác minh, đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, lực lượng công an đã mời Nguyễn Viết Thành về trụ sở làm việc.

Ban đầu đối tượng quanh co, chối tội. Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Thành đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà L để trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 5,5 cây vàng (gồm lắc tay và nhẫn vàng) cùng chiếc điện thoại đối tượng đã sử dụng tiền trộm cắp để mua.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.