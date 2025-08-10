Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quang
Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hiện đại và cá tính.
Sự "lột xác" lần này không chỉ là một thay đổi về hình ảnh đơn thuần, mà còn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và tinh thần thời trang cao cấp (high fashion) của nàng hậu sinh năm 2000. Vẻ đẹp hiện đại pha chút lạnh lùng giúp cô thu hút ánh nhìn tại sự kiện.
Được biết, thời gian qua, nàng hậu liên tục là khách mời danh dự tại các sự kiện của các thương hiệu thời trang quốc tế. Điều này chứng tỏ sức hút bền bỉ và sự công nhận ngày càng lớn từ giới thời trang dành cho cô. Với hình ảnh mới mẻ, cá tính nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và thanh lịch, Lương Thùy Linh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt đại diện lý tưởng cho các thương hiệu thời trang cao cấp trong tương lai gần.
Đây cũng là một dấu mốc thú vị trong hành trình khẳng định bản sắc cá nhân và phong cách thời trang đa dạng của cô sau khi đăng quang "Miss World Vietnam 2019". Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp tri thức, Linh còn đang từng bước chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ thời đại mới – sẵn sàng thay đổi, làm mới hình ảnh.
Bên cạnh hình ảnh thời trang ngày càng thăng hạng, Lương Thùy Linh cũng kỷ niệm 6 năm đăng quang như một lời tổng kết đầy cảm xúc về hành trình đã qua. Từ một cô sinh viên chăm học, Linh đã trở thành người truyền cảm hứng, với hàng loạt vai trò: diễn giả, MC song ngữ, đại sứ thương hiệu, giám khảo các cuộc thi… và gần đây, cô nàng ra mắt thương hiệu thời trang riêng.
Quan trọng hơn cả, hành trình của cô luôn song hành cùng trái tim vì cộng đồng. Từ những hoạt động thiện nguyện nhỏ nhỏ đến dự án “Vẽ Tương Lai” – sáng kiến xây sửa trường hướng đến trẻ em khó khăn vùng sâu vùng xa. Được biết, đây là dự án được Linh đầu tư tâm huyết, nguồn lực và đang tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới.
Một số hình ảnh khác lạ của Lương Thùy Linh:
