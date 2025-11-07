HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Những con số phản ánh tình hình nhiễm HIV và tử vong do AIDS trên cả nước
Sau hơn ba thập kỷ chống chọi, HIV/AIDS vẫn là vấn đề y tế – xã hội nan giải ở Việt Nam. Số ca nhiễm mới tập trung ở giới trẻ và khu vực phía Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới truyền thông, mở rộng PrEP và giảm kỳ thị để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030.
Đó chính là lý do vì sao "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS" được tổ chức – nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí, hình ảnh, câu chuyện giàu cảm xúc, chân thực, nhân văn về công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở khắp mọi miền đất nước.
Giải thưởng không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã dành cả thanh xuân cho công việc đầy thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa này – từ các cán bộ y tế tuyến đầu, những tình nguyện viên, cộng đồng người nhiễm HIV, đến các nhà báo đã không ngừng dấn thân, lắng nghe và kể lại những hành trình của hy vọng.
Những câu chuyện như "Từ bóng tối đến ánh sáng – Hành trình của những người gieo niềm tin nơi vùng biên Nghệ An" là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin và lòng nhân ái. Ở những vùng biên heo hút, nơi nghèo đói, nghiện ngập và định kiến từng là "vòng luẩn quẩn", vẫn có những con người dám đứng lên, kéo người khác ra khỏi tuyệt vọng. Loạt phóng sự ấy đã khắc họa hành trình đổi thay của những người từng bị ruồng bỏ, nay trở thành điểm tựa cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn giữa vùng đất từng bị bao phủ bởi bóng tối định kiến.
Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm dưới nhiều hình thức: Bài viết, phóng sự, ảnh báo chí, video clip, longform, multimedia... thể hiện chân thực, sáng tạo, lay động trái tim người đọc.
Thời hạn gửi bài đang đến gần. Ban Tổ chức kêu gọi các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ y tế và những người viết trên khắp cả nước nhanh chóng hoàn thiện và gửi tác phẩm về dự thi. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim không chỉ là tác phẩm báo chí, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người thầm lặng đã góp phần làm nên hành trình 35 năm đầy nhân văn của Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.
Hãy cùng nhau kể lại – để không ai bị lãng quên trong hành trình đi tìm ánh sáng của niềm tin và sự sống.
Thời hạn gửi bài đang đến gần. Ban Tổ chức kêu gọi các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ y tế và những người viết trên khắp cả nước nhanh chóng hoàn thiện và gửi tác phẩm về dự thi. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim không chỉ là tác phẩm báo chí, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người thầm lặng đã góp phần làm nên hành trình 35 năm đầy nhân văn của Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.
Hãy cùng nhau kể lại – để không ai bị lãng quên trong hành trình đi tìm ánh sáng của niềm tin và sự sống.
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
Tác phẩm hợp lệ phải được đăng, phát từ 10/07/2024 đến hết 20/11/2025
Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết 20/11/2025 (tính theo thời điểm gửi trực tuyến)
Hình thức gửi tác phẩm dự thi: gửi Hồ sơ dự thi trực tuyến qua website: https://giaibaochi2025.skds.vn
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa PaY tế - 3 giờ trước
Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDSY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnhSống khỏe - 2 ngày trước
Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vúSống khỏe - 2 ngày trước
Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi sốY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặtY tế - 6 ngày trước
Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mớiY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyếtY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵSống khỏe - 1 tuần trước
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.