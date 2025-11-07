Mới nhất
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Thứ sáu, 06:31 07/11/2025 | Y tế
GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Những con số phản ánh tình hình nhiễm HIV và tử vong do AIDS trên cả nước

Sau hơn ba thập kỷ chống chọi, HIV/AIDS vẫn là vấn đề y tế – xã hội nan giải ở Việt Nam. Số ca nhiễm mới tập trung ở giới trẻ và khu vực phía Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới truyền thông, mở rộng PrEP và giảm kỳ thị để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030 - Ảnh 1.

Infographic trình bày toàn cảnh HIV/AIDS ở Việt Nam năm 2024: số người nhiễm, xu hướng lây truyền, nhóm nguy cơ cao và định hướng giải pháp đến năm 2030.

Đó chính là lý do vì sao "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS" được tổ chức – nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí, hình ảnh, câu chuyện giàu cảm xúc, chân thực, nhân văn về công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở khắp mọi miền đất nước.

Giải thưởng không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã dành cả thanh xuân cho công việc đầy thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa này – từ các cán bộ y tế tuyến đầu, những tình nguyện viên, cộng đồng người nhiễm HIV, đến các nhà báo đã không ngừng dấn thân, lắng nghe và kể lại những hành trình của hy vọng.

Những câu chuyện như "Từ bóng tối đến ánh sáng – Hành trình của những người gieo niềm tin nơi vùng biên Nghệ An" là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin và lòng nhân ái. Ở những vùng biên heo hút, nơi nghèo đói, nghiện ngập và định kiến từng là "vòng luẩn quẩn", vẫn có những con người dám đứng lên, kéo người khác ra khỏi tuyệt vọng. Loạt phóng sự ấy đã khắc họa hành trình đổi thay của những người từng bị ruồng bỏ, nay trở thành điểm tựa cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn giữa vùng đất từng bị bao phủ bởi bóng tối định kiến.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm dưới nhiều hình thức: Bài viết, phóng sự, ảnh báo chí, video clip, longform, multimedia... thể hiện chân thực, sáng tạo, lay động trái tim người đọc.

Thời hạn gửi bài đang đến gần. Ban Tổ chức kêu gọi các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ y tế và những người viết trên khắp cả nước nhanh chóng hoàn thiện và gửi tác phẩm về dự thi. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim không chỉ là tác phẩm báo chí, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người thầm lặng đã góp phần làm nên hành trình 35 năm đầy nhân văn của Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Hãy cùng nhau kể lại – để không ai bị lãng quên trong hành trình đi tìm ánh sáng của niềm tin và sự sống.

Thời hạn gửi bài đang đến gần. Ban Tổ chức kêu gọi các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ y tế và những người viết trên khắp cả nước nhanh chóng hoàn thiện và gửi tác phẩm về dự thi. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim không chỉ là tác phẩm báo chí, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người thầm lặng đã góp phần làm nên hành trình 35 năm đầy nhân văn của Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Hãy cùng nhau kể lại – để không ai bị lãng quên trong hành trình đi tìm ánh sáng của niềm tin và sự sống.

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Tác phẩm hợp lệ phải được đăng, phát từ 10/07/2024 đến hết 20/11/2025

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết 20/11/2025 (tính theo thời điểm gửi trực tuyến)

Hình thức gửi tác phẩm dự thi: gửi Hồ sơ dự thi trực tuyến qua website: https://giaibaochi2025.skds.vn

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030 - Ảnh 2.Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.

 

Bảo An
