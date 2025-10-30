Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Hà Nội phát hiện hơn 300 ca nhiễm HIV

Toàn thành phố có 16.694/20.500 người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm HIV của mình, đạt 81,4%. Số người nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV là 13.436/16.694 đạt 80,5%. Có 6962/7008 bệnh nhân đang điều trị ARV có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế, đạt 99,3%.

Trong những tháng cuối năm, hoạt động thực hiện mục tiêu 90-90-98 trong phòng chống HIV/AIDS tập trung vào công tác truyền thông, phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí cho người có nguy cơ cao…

Đặc biệt là duy trì xét nghiệm nhiễm mới tại 4 phòng xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Thanh Nhàn và trạm y tế Việt Hưng. Duy trì, nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS; điều trị ARV sớm, điều trị ARV trong ngày cho những trường hợp được chẩn đoán nhiễm HIV.

Thực hiện xét nghiệm CD4, tải lượng HIV qua BHYT cho bệnh nhân đang điều trị ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS. Duy trì điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) tại các cơ sở y tế nhà nước và cơ sở y tế tư nhân. Đồng thời, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động chăm sóc điều trị cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 22/10/2025, thành phố đã phát hiện gần 340 trường hợp nhiễm mới HIV, đạt khoảng 91,4% chỉ tiêu cả năm (370 trường hợp) giao cho ngành y tế. Điều này cho thấy công tác phát hiện sớm HIV/AIDS tại Hà Nội đang chuyển biến rõ rệt.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn. Cụ thể, các đơn vị duy trì triển khai hệ thống "HIV INFO" trong hoạt động giám sát, phát hiện HIV và giám sát ca bệnh.

Theo báo cáo, các hoạt động gồm: mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng, phát hiện sớm ca nhiễm, bảo đảm người nhiễm được điều trị ngay, giám sát tải lượng virus của người điều trị ARV, phối hợp với các địa phương để triển khai dịch vụ dự phòng, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách.

Ngành y tế cho biết, trong số ca nhiễm mới phát hiện, phần lớn là nam giới, trong đó nhóm có hành vi quan hệ tình dục đồng giới và nhóm người sử dụng ma túy có nguy cơ cao.

Để hoàn thành mục tiêu năm và hướng tới thực hiện mục tiêu quốc gia "90-90-98" (90% người nhiễm biết tình trạng, 90% trong số đó được điều trị, 98% người điều trị đạt tải lượng virus ức chế), Hà Nội đã tập trung vào ba nhóm giải pháp chính:

Thứ nhất, tăng cường xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tại cơ sở y tế, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao; sử dụng hệ thống thông tin HIV INFO để cải thiện giám sát nhằm phát hiện sớm tình trạng lây nhiễm HIV.

Thứ hai, đưa người nhiễm mới vào điều trị ARV ngay khi phát hiện, giám sát tải lượng virus để đạt mục tiêu ức chế, giảm tử vong và lây truyền.

Thứ ba, phòng ngừa và vận động cộng đồng bằng cách triển khai dịch vụ PrEP, thay thế thuốc methadone cho người nghiện, phối hợp với tổ chức xã hội để giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức, hỗ trợ người nhiễm và người có nguy cơ.

Chẳng hạn, hệ thống HIV INFO được duy trì cập nhật dữ liệu người nhiễm, người đang điều trị, người có nguy cơ để bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, phường và tổ chức cộng đồng để tiếp cận nhanh các nhóm khó tiếp cận như MSM (nam có quan hệ đồng giới), người sử dụng ma túy, người di chuyển, thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế, dù đạt gần chỉ tiêu phát hiện ca mới, vẫn còn thách thức lớn phía trước: việc tiếp cận các nhóm ẩn, giảm rào cản xét nghiệm và điều trị, bảo đảm điều trị liên tục và duy trì tải lượng virus ức chế lâu dài. Sự gia tăng trong nhóm nguy cơ mới đòi hỏi công tác truyền thông và can thiệp phù hợp hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc Hà Nội đạt 91,4% chỉ tiêu ca nhiễm HIV mới cho thấy bước tiến tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Việc triển khai đồng bộ các hoạt động từ xét nghiệm, điều trị tới phòng ngừa và truyền thông chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền và ngành y tế.

Song để hoàn thành và vượt mục tiêu năm, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục nỗ tăng cường phối hợp liên ngành, mở rộng tiếp cận nhóm nguy cơ, bảo đảm mỗi người nhiễm được phát hiện và điều trị kịp thời.

