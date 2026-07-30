Người phụ nữ 69 tuổi khổ sở vì tử cung sa hoàn toàn ra ngoài: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người bỏ qua

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Nhiều năm chịu đựng cảm giác nặng tức vùng bụng dưới, tiểu khó, táo bón và khối sa ngày càng lớn, người phụ nữ đi khám mới phát hiện tử cung đã sa hoàn toàn ra ngoài âm đạo.

Người phụ nữ bị sa sinh dục độ III, tử cung sa hoàn toàn ra ngoài âm đạo

Nhiều năm sống chung với tình trạng sa sinh dục, cô N.T.K.L. (69 tuổi, ngụ Vĩnh Long) luôn phải chịu đựng cảm giác nặng tức vùng bụng dưới, tiểu khó, táo bón và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám.

Tại Khoa Ngoại Tiết niệu, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị sa sinh dục độ III, giai đoạn nặng khi tử cung đã sa hoàn toàn ra ngoài âm đạo.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, ê-kíp chỉ định phẫu thuật nội soi đặt lưới cố định sàn chậu. Đây là kỹ thuật hiện đại giúp điều trị sa tạng chậu đồng thời bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Người phụ nữ 69 tuổi khổ sở vì tử cung sa hoàn toàn ra ngoài: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người bỏ qua - Ảnh 1.

Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục, người bệnh hồi phục sau 3 ngày

Trong ca mổ, các bác sĩ tiến hành nội soi ổ bụng, đưa lưới nhân tạo vào để cố định tử cung, bàng quang và trực tràng vào dây chằng chậu lược, đưa các cơ quan trở về đúng vị trí giải phẫu tự nhiên.

Nhờ áp dụng phương pháp nội soi ít xâm lấn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, giảm đau sau mổ và giúp người bệnh phục hồi nhanh.

Chỉ sau 3 ngày điều trị, cô L. đã có thể đi lại nhẹ nhàng, tiểu tiện dễ dàng, không còn cảm giác vướng hay khối sa như trước. Việc điều trị không chỉ giúp cải thiện các triệu chứng kéo dài nhiều năm mà còn giúp người bệnh lấy lại sự thoải mái và tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

Sa sinh dục ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống nếu không điều trị sớm

Theo BS.CKII Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu của bệnh viện, phẫu thuật nội soi đặt lưới cố định sàn chậu là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê và điều dưỡng.

Ưu điểm của phương pháp là bảo tồn tử cung, ít xâm lấn, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện, giúp người bệnh phục hồi nhanh và giảm nguy cơ tái phát trong thời gian dài.

Những phụ nữ nào có nguy cơ bị sa sinh dục?

Theo các bác sĩ, sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ sinh nhiều con, lao động nặng hoặc có tiền sử sang chấn sản khoa.

Mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, bệnh có thể gây cảm giác nặng vùng chậu, tiểu khó, táo bón, cộm hoặc có khối sa ở âm đạo, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, sức khỏe thể chất, tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là người sau mãn kinh hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ, nên đi khám chuyên khoa khi xuất hiện cảm giác nặng tức vùng chậu, khối sa ở âm đạo, rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện. Phát hiện và điều trị sớm giúp hạn chế bệnh tiến triển nặng, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người phụ nữ 69 tuổi khổ sở vì tử cung sa hoàn toàn ra ngoài: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa sinh dục: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớm

GĐXH - Tâm lý e ngại nên không đi khám, đến khi việc đi lại, tiểu tiện và đại tiện trở nên khó khăn, bà mới tìm đến bệnh viện và được phát hiện mắc sa sinh dục độ III.

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