Người sống thọ trên 90 tuổi thường có 4 đặc điểm này, nghiên cứu Harvard chỉ ra điều không phải ai cũng biết

Tuổi thọ luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của giới khoa học. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi vì sao có những người vẫn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 90, thậm chí hơn 100 tuổi. Kết quả từ các nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy, bên cạnh yếu tố di truyền, những lựa chọn trong cuộc sống hằng ngày như vận động, ăn uống, quản lý cảm xúc và duy trì các mối quan hệ xã hội có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Những người sống trên 90 tuổi có được những thói quen đáng học tập. Ảnh minh họa

Di truyền quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định tất cả

Nhiều người tin rằng nếu trong gia đình có ông bà, cha mẹ sống thọ thì bản thân cũng sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Thực tế, yếu tố di truyền vẫn có vai trò nhất định, nhưng không phải là "lá bài quyết định".

Các nghiên cứu theo dõi dài hạn của Đại học Harvard trên hàng chục nghìn người trưởng thành trong nhiều thập kỷ cho thấy lối sống lành mạnh có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tuổi thọ. Điều này cũng phù hợp với nhiều khuyến nghị của các tổ chức y tế trên thế giới: những hành vi được duy trì trong nhiều năm có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe khi về già.

Ở chiều ngược lại, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động hay chế độ ăn thiếu lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và nhiều bệnh mạn tính khác, ngay cả ở những người có nền tảng di truyền tốt.

Không có "bí quyết trường sinh", nhưng mỗi lựa chọn nhỏ trong cuộc sống đều góp phần xây dựng hoặc bào mòn "tài khoản sức khỏe" của mỗi người theo thời gian.

4 đặc điểm thường gặp ở người sống thọ trên 90 tuổi

1. Duy trì vận động đều đặn thay vì tập luyện quá sức

Điểm chung đầu tiên ở nhiều người sống khỏe, sống thọ là luôn duy trì hoạt động thể chất.

Điều đáng chú ý là họ không nhất thiết phải chạy marathon hay tập luyện cường độ cao. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, tập thái cực quyền, đạp xe nhẹ, làm vườn hoặc làm việc nhà đều có thể mang lại lợi ích nếu được duy trì thường xuyên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người duy trì hoạt động thể chất đều đặn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn và tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân cũng giảm so với nhóm ít vận động.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì khoảng 150 phút vận động mức độ vừa mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày.

2. Ăn uống điều độ, không chạy theo những chế độ cực đoan

Một đặc điểm khác thường gặp ở người sống thọ là chế độ ăn cân đối.

Họ không nhất thiết phải ăn chay hoàn toàn hay sử dụng các thực phẩm đắt tiền, mà chú trọng sự đa dạng trong bữa ăn: kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với tinh bột thông thường, tăng rau xanh, trái cây, bổ sung vừa phải thịt nạc, cá, trứng, sữa và hạn chế thực phẩm nhiều muối, nhiều đường hoặc nhiều chất béo bão hòa.

Ăn vừa đủ no, hạn chế ăn quá nhiều trong một bữa cũng được xem là thói quen giúp kiểm soát cân nặng và giảm gánh nặng cho hệ chuyển hóa.





Ảnh minh họa