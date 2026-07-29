Người phụ nữ 59 tuổi đau đầu nhiều năm, đi khám phát hiện u não

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Đau đầu kéo dài nhiều năm nhưng chỉ dùng thuốc giảm đau, người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não vùng nền sọ. Khi khối u phát triển lớn hơn, chèn ép dây thần kinh thị giác khiến thị lực suy giảm.

Bà T. (59 tuổi, Đồng Tháp) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phẫu thuật thành công khối u màng não củ yên sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài.

Đau đầu nhiều năm, người phụ nữ phát hiện u não nhưng chần chừ không mổ

Theo người bệnh, nhiều năm trước bà thường xuyên bị đau đầu kéo dài. Dù đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế địa phương nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân nên chỉ sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát triệu chứng.

Hai năm trước, trong một lần thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả chụp MRI sọ não phát hiện bà có u màng não củ yên. Đây là khối u phát triển từ màng não vùng nền sọ, nằm sát tuyến yên và chèn ép trực tiếp lên dây thần kinh thị giác.

Thời điểm đó, dù được bác sĩ tư vấn phẫu thuật nhưng do khối u còn nhỏ, chưa ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên bà quyết định theo dõi và điều trị nội khoa tại nhà.

Gần đây, những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn, kèm theo tình trạng nhìn mờ. Khi tái khám, kết quả chụp MRI sọ não có tiêm thuốc tương phản cho thấy khối u đã tăng kích thước, chèn ép vùng giao thoa thị giác.

Các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 chỉ định phẫu thuật vi phẫu lấy u nhằm bảo tồn thị lực và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Người phụ nữ 59 tuổi đau đầu nhiều năm, đi khám phát hiện u não - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, có nguy cơ ảnh hưởng nội tiết

Theo ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương, Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, triệu chứng thường gặp của các khối u vùng tuyến yên là đau đầu và giảm thị lực.

Nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục chèn ép giao thoa thị giác gây suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực. Ngoài ra, do nằm gần tuyến yên, khối u còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết của cơ thể.

Các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp vi phẫu lấy u bằng đường tiếp cận Keyhole qua cung chân mày. Đây là kỹ thuật mổ não ít xâm lấn với đường rạch da chỉ khoảng 3 cm, giúp tiếp cận chính xác vị trí khối u, hạn chế tổn thương mô não lành, giảm mất máu và tăng tính thẩm mỹ.

Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, hồi phục tốt. Thị lực cải thiện rõ rệt từ mức 7/10 trước phẫu thuật lên 9/10 và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u màng não độ I lành tính, nguy cơ tái phát thấp.

Đau đầu kéo dài kèm nhìn mờ cần đi khám sớm

Các bác sĩ khuyến cáo không phải mọi trường hợp đau đầu đều do u não. Tuy nhiên, nếu đau đầu kéo dài, tái diễn nhiều lần, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu như nhìn mờ, giảm thị lực, nhìn đôi, buồn nôn, nôn, yếu tay chân hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại thần kinh để được thăm khám.

Việc phát hiện sớm các khối u não giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh, bảo tồn thị lực và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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