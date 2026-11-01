Hồ Ngọc Hà, Isacc, Ngũ Cung bùng nổ với concert Rock quy mô 30.000 khán giả

Tiếp nối thành công của concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn", tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chiêu đãi khán giả đêm nhạc Rock "Thái Nguyên bừng sáng", quy tụ dàn sao đình đám. Sự kiện được chỉ đạo trực tiếp bởi Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Nếu Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" là tiếng gọi của bản sắc và lòng tự tôn dân tộc trên quy mô toàn quốc, thì Rock concert "Thái Nguyên bừng sáng" là lời đáp lời kiêu hãnh của giới trẻ và nhân dân xứ Trà – Thái Nguyên.

Concert Rock "Thái Nguyên bừng sáng" quy tụ dàn sao đình đám.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra ngay trong khuôn khổ của Festival Trà Quốc tế 2026. Âm nhạc Rock cuồng nhiệt kết hợp với văn hóa Trà thanh tao tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện: Đều cần thời gian tích tụ nội lực, mang chiều sâu cảm xúc và khát vọng kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh thần hiếu khách, năng động.

Chia sẻ về ý tưởng kết nối hai đại sự kiện âm nhạc liên tiếp này, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, đêm nhạc Rock "Thái Nguyên bừng sáng" không phải là một sự kiện đứng độc lập mà là sự tiếp nối ngọn lửa tự hào từ concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn".

"Chúng tôi dùng ngôn ngữ âm nhạc đại để khơi gợi tình đoàn kết của triệu triệu trái tim Việt với Rock làm chất xúc tác. Rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà trong kỷ nguyên hội nhập", Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng là người đứng sau concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" và concert Rock "Thái Nguyên bừng sáng". (Ảnh: BTC)

Dưới sự dẫn dắt của MC Phí Linh, chương trình được cấu trúc thành 3 phần:

Phần 1: Mạch nguồn đất Việt - Phần mở đầu được bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng như: Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát. Ngay sau đó, Đông Hùng nối tiếp bằng Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca, khẳng định bước tiến vững chắc của thế hệ hôm nay trên nền tảng lịch sử cha anh.

Phần 2: Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa, với không gian âm nhạc đương đại của giới trẻ. Sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu V-Pop đã biến sân vận động thành đại tiệc ánh sáng: Isaac với tinh thần rạng rỡ qua Rừng vàng biển bạc và bản hit quốc dân Bống bống bang bang.

Isaac, Hồ Ngọc Hà hứa hẹn mang đến sự bùng nổ với nhiều bản hit.

Anh Tú (Tú Voi) mang đến cảm xúc sâu lắng qua Mẹ yêu con hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả trong bản mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm. Hồ Ngọc Hà trình diễn với sức nóng bùng nổ qua Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa.

Phần 3: Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim. Ban nhạc Ngũ Cung kết hợp điêu luyện giữa Rock và âm hưởng dân gian Bắc Bộ/Tây Bắc với Cô Đôi thượng ngàn, Người ở đừng về, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đêm nhạc khép lại bằng khúc Finale Nối vòng tay lớn. 30.000 cánh tay giơ cao, 30.000 giọng ca cùng cất lên giữa bầu trời đêm Thái Nguyên, xóa mờ mọi khoảng cách thế hệ.

Ban nhạc Ngũ Cung đảm nhận vai trò quan trọng trong đêm nhạc rock.

Chia sẻ thêm về kết cấu chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: "Chúng tôi xác định rock là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, "Thái Nguyên bừng sáng" là một concert dành cho đông đảo công chúng, vì vậy chúng tôi không lựa chọn rock theo hướng quá chuyên biệt, mà xây dựng một cấu trúc âm nhạc có sự giao thoa và cân bằng".

Được biết, trong chương trình sẽ có khoảng 50% là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam' tại Thái Nguyên lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc GĐXH - Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: "Với Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn' chúng tôi muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.



