'Soái ca' Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại người yêu cũ trước ngày dạm ngõ

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GĐXH - Biết tin Bình là người yêu cũ của Tâm đã trở về, Phú vẫn đồng ý cho cô đến gặp lại người yêu cũ để nói rõ mọi điều với nhau.

Trong tập 17 "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, Bình cũng đã gặp lại bà một cách đường hoàng. Bà của Bình đã khóc khi ôm Bình trong tay. 

Trong cuộc nói chuyện sau đó với Lưu và Bá, Bình nói sẽ đưa bà đi nơi khác, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Lưu khuyên anh suy nghĩ lại vì bà bây giờ đã già rồi.

Trong khi đó, Bá không muốn Bình ra đi trong im lặng mà phải gặp Tâm để nói rõ lý do vì sao anh biệt tích trong suốt những năm qua. "Chẳng nhẽ anh định trốn mãi à?" - Bá hỏi.

Bình đáp lại câu hỏi: "Tâm bây giờ đã có người chăm sóc, đã có cuộc sống mới. Bây giờ anh xuất hiện chỉ để bản thân bớt áy náy đi thôi".

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 1.

Bình trở về quê, nhưng rồi lại muốn rời đi nơi khác để cùng bà sống cuộc sống mới. Ảnh VTV

Nhưng Bá cho rằng Bình nên gặp để Tâm trách đúng người đúng chuyện. "Ít nhất mình cũng phải nói ra để người ta biết đường còn trả lời chứ. Im lặng thì khác nào trả lời hộ người ta rồi còn đâu", Bá nói.

Mặc dù đi khuyên người khác nhưng Bá cũng gặp vướng mắc trong chuyện tình cảm với Minh. Cả hai chơi với nhau từ bé, Bá sợ bây giờ ngỏ lời mà Minh không đồng ý, sau này gặp nhau sẽ khó nói chuyện.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 2.

Bình cảm thấy khó xử trước lựa chọn gặp hay không gặp Tâm. Ảnh VTV

Bình cảm thấy rất đau lòng trong lần trở về này. Anh đã không giữ được lời hứa đã nói với Tâm trước khi đi ngày ấy đó là làm ăn tích cóp rồi trở về cưới cô. Ngày ấy, Bình cũng đã nói nếu Tâm gặp người đàn ông nào đàng hoàng thì cứ lấy người đó, nhưng Tâm đã khóc và khẳng định không lấy ai khác ngoài Bình và sẽ chờ ngày anh trở về.

Giờ đây, sau bao nhiêu năm chờ đợi mòn mỏi, Tâm không đợi Bình nữa. Cô đã tìm được người đàn ông khác. Bình thì không muốn phá hoại cuộc sống của Tâm, anh cũng không muốn cô thương hại mình. Bình đã quyết định sẽ lặng lẽ rời đi. Tất cả mọi thứ để lại phía sau.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 3.
Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 4.

Bình trở về nhưng đúng lúc Tâm đã có người đàn ông khác. Ảnh VTV

Kể từ khi biết chuyện của Bình, Minh cũng rất băn khoăn. Trong cuộc nói chuyện với Minh về lý do không đi gặp Bình để hỏi cho rõ, Tâm nói vì cô không liên lạc được, cũng không có địa chỉ của Bình và chỉ nghe người làng nói gặp anh ấy đi cùng một người phụ nữ có cửa hàng lớn. Theo Tâm, người này nói đến tai người kia, không chỉ có một lời đồn.

Tâm nói thực ra lúc ấy cô đã mua vé để vào Nam gặp Bình. Cô ngồi ở bến xe đến gần nửa đêm nhưng rồi lại quay về. Lý do vì Tâm không biết xuất hiện với tư cách gì. Hơn nữa, Bình đã có vợ con.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 5.

Tâm từng muốn đến gặp Bình nhưng rồi lại không đi nữa vì cho rằng anh đã có gia đình. Ảnh VTV

Tâm cũng nói lý do đám cưới nhanh với Phú vì ở mối quan hệ này cô "không phải chờ đợi, không phải đoán mò, cảm thấy nhẹ nhàng lắm".

"Anh Phú nói gì là anh ấy sẽ làm, lúc nào cũng giữ đúng lời hứa. Chị cũng chẳng phải chạy theo để đoán mình có quan trọng hay không?", Tâm nói với Minh.

Trong khi đó, Đào cũng đồng ý không nên quyết định thay Tâm mà hãy để cô biết Bình trở về. "Đừng thấy anh Phú tốt mà quyết định thay chị Tâm" - Đào nói.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 6.

Đào ủng hộ việc để Bình gặp lại Tâm. Ảnh VTV

Chuyện Bình về sau đó Tâm và Phú đều biết. Bà Nghĩa thì kịch liệt phản đối chuyện Tâm gặp lại Bình. Bà Nghĩa gặp thầy Khiêm và tuyên bố nếu đám cưới của Tâm có vấn đề gì bà sẽ không nhìn mặt bố con thầy Khiêm nữa.

Còn Phú thì nói nếu Tâm muốn gặp Bình "thì cứ đi, không thì để sau lễ". Phú nói "anh không thể quyết định thay em được".

"Chỉ là đi nghe giải thích thôi mà. Có gì mà phản bội. Anh chỉ là không muốn khi chúng mình lấy nhau rồi mà em cứ phải băn khoăn bất cứ chuyện gì cả", Phú nói thêm.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 7.

Phú ủng hộ Tâm đi gặp Bình. Ảnh VTV

Tâm đã quyết định đi gặp Bình trước lễ dạm ngõ, bất chấp sự ngăn cản của bà Nghĩa. Cô muốn gặp một lần để nói chuyện cho rõ ràng. Phú sau đó đã nói với bà Nghĩa cứ để Tâm đi gặp Bình. "Dù lựa chọn thế nào con cũng tôn trọng quyết định của Tâm" - Phú nói.

Trong cuộc gặp sau đó, Tâm nói với Bình cô không còn thời gian để chờ đợi anh hết lần này đến lần khác nữa. Cô đến đây vì bà nội của Bình. Cô nói Bình hãy ở lại và đừng đi nữa.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 8.

Tâm và Bình quyết định sẽ trở thành bạn của nhau. Ảnh VTV

"Từ nay về sau, chúng mình sẽ là bạn nhé?" - Tâm nói. Bình đáp lời cô: "Chúng mình sẽ mãi là bạn. Anh thật lòng chúc em hạnh phúc".

Ngày hôm sau, Tâm đã chọn Phú trong niềm vui của gia đình. Bình chỉ biết nghẹn ngào đứng nhìn từ xa cảnh người yêu cũ chuẩn bị kết hôn với Phú.

Đội bóng nữ lang Xuân - Tập 17: Trước ngày dạm ngõ, Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại tình cũ - Ảnh 9.

Tâm đã lựa chọn Phú làm chồng. Ảnh VTV

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GĐXH - Bình trở về nhưng không định gặp lại Tâm vì có thể sẽ khiến cô khó xử khi chuẩn bị cưới chồng.


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