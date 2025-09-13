Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Hồ Quang Hiếu tiết lộ, hôn lễ của anh sẽ được tổ chức tại một resort cao cấp ở TP.HCM, với quy mô khoảng 80 khách mời, chủ yếu là người thân, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp trong showbiz. Nam ca sĩ cho biết, thay vì tổ chức rình rang, anh và vợ muốn buổi tiệc mang không khí ấm áp, giản dị và gần gũi với thiên nhiên.