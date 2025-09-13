Mới nhất
Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Thứ bảy, 20:59 13/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.

- Ảnh 1.

Hồ Quang Hiếu tiết lộ, hôn lễ của anh sẽ được tổ chức tại một resort cao cấp ở TP.HCM, với quy mô khoảng 80 khách mời, chủ yếu là người thân, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp trong showbiz. Nam ca sĩ cho biết, thay vì tổ chức rình rang, anh và vợ muốn buổi tiệc mang không khí ấm áp, giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

- Ảnh 2.

Đặc biệt, trong tiệc cưới, nam ca sĩ sẽ dành tặng bà xã ca khúc “Chúng ta cùng” do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác. Đây được xem như món quà bất ngờ, chứa đựng nhiều tâm sự và tình cảm mà Hồ Quang Hiếu muốn gửi đến người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

- Ảnh 3.

Để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, cặp đôi đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới tại một phim trường ở Long An. Trong bộ ảnh đặc biệt này, bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên ở nhà là Hin) con trai đầu lòng của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cũng góp mặt, mang đến nhiều khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

- Ảnh 4.

Nam ca sĩ chia sẻ, ban đầu Hin có chút quấy khóc vì buồn ngủ, nhưng sau khi được thay trang phục và được ê-kíp dỗ dành, bé nhanh chóng hợp tác và vui vẻ tạo dáng cùng bố mẹ.

- Ảnh 5.

Trong bộ ảnh, cô dâu Tuệ Như diện váy cưới phong cách cổ điển, vừa thanh lịch, vừa sang trọng. Hồ Quang Hiếu xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, tạo nên tổng thể hài hòa và đậm chất lãng mạn.

- Ảnh 6.

Cặp đôi Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như từng làm lễ ăn hỏi tại Cà Mau vào tháng 8/2023, trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Sau khi kết hôn, Tuệ Như lui về hậu trường, tập trung quản lý công việc và lịch trình biểu diễn của chồng.

- Ảnh 7.

Hôn lễ của Hồ Quang Hiếu dự kiến sẽ trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất tháng 9, khi khán giả không chỉ yêu mến giọng ca của anh, mà còn dõi theo câu chuyện tình yêu đẹp, giản dị nhưng đầy xúc động mà nam ca sĩ cùng vợ đã cùng nhau viết nên.


 

An Trần
