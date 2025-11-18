Một Á hậu Việt sắp lên xe hoa với chồng doanh nhân, thân thế chú rể gây chú ý

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai? GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.





Mới đây, hoa hậu Lê Hoàng Phương bất ngờ chia sẻ tấm thiệp cưới của người chị em thân thiết - Á hậu Hương Ly - khiến khán giả tò mò trông đợi.

Theo tấm thiệp mời, đám cưới của Hương Ly và chú rể Tùng Anh sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Hà Nội. Lịch trình trong thiệp cưới được bố trí chi tiết theo từng khung giờ: 17h30 đón khách, 18h30 làm lễ nguyện ước, 19h tiệc tối, và 20h là phần nhảy múa cùng minigame dành cho khách mời. Đáng chú ý, cô dâu chú rể còn tinh tế chuẩn bị sáu tông màu trang phục trung tính dành cho khách mời dự đám cưới.

Thông tin đầu tiên về lễ cưới của Hương Ly và chồng doanh nhân.

Dù đã gửi thiệp mời nhưng hiện tại Hương Ly vẫn khá kín tiếng, chưa chia sẻ nhiều thông tin về ngày trọng đại. Chính điều này lại càng khiến fan tò mò, chờ đợi thêm những cập nhật chính thức từ nàng Á hậu. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng mong muốn được chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới và dàn khách mời đặc biệt trong ngày vui của cô.

Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 từng tiết lộ cả hai có gần một năm chuẩn bị cho hôn lễ khi hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân theo Công giáo. Trước đó, cô và chồng tương lai sang Australia thực hiện bộ ảnh cưới.

Trước đó vào tháng 3, người đẹp từng gây xôn xao khi du lịch Nhật Bản và nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai doanh nhân. Đến tháng 9, Á hậu Hương Ly lần đầu hé lộ ảnh chụp cùng bạn trai. Cô viết dòng chú thích đầy tình cảm: "Em về thưa mẹ cùng thầy. Có cho anh cưới, tháng này anh ra. Anh về thưa mẹ cùng cha. Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang sêu".

Hồi tháng 3, Hương Ly nhận lời cầu hôn của bạn trai sau thời gian dài hẹn hò.

Theo một số nguồn tin, chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.

"Ngoài sự hòa hợp về tính cách, chúng tôi có điểm chung là coi trọng gia đình. Nhà chồng rất yêu thương và quan tâm đến con dâu cũng như gia đình nhà gái. Điều đó khiến tôi yên tâm bước sang trang mới của cuộc đời", á hậu từng nhắc về chồng sắp cưới.

Hương Ly quê Gia Lai, cao 1m76, số đo ba vòng 83-62-95. Cô từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, đoạt thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.



