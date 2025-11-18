Một Á hậu Việt sắp lên xe hoa với chồng doanh nhân, thân thế chú rể gây chú ý
GĐXH - Á hậu Hương Ly sẽ lên xe hoa với chồng doanh nhân vào tháng 12 này. Đám cưới được chuẩn bị hoành tráng với thiệp mời độc đáo và nhiều hoạt động thú vị.
Mới đây, hoa hậu Lê Hoàng Phương bất ngờ chia sẻ tấm thiệp cưới của người chị em thân thiết - Á hậu Hương Ly - khiến khán giả tò mò trông đợi.
Theo tấm thiệp mời, đám cưới của Hương Ly và chú rể Tùng Anh sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Hà Nội. Lịch trình trong thiệp cưới được bố trí chi tiết theo từng khung giờ: 17h30 đón khách, 18h30 làm lễ nguyện ước, 19h tiệc tối, và 20h là phần nhảy múa cùng minigame dành cho khách mời. Đáng chú ý, cô dâu chú rể còn tinh tế chuẩn bị sáu tông màu trang phục trung tính dành cho khách mời dự đám cưới.
Thông tin đầu tiên về lễ cưới của Hương Ly và chồng doanh nhân.
Dù đã gửi thiệp mời nhưng hiện tại Hương Ly vẫn khá kín tiếng, chưa chia sẻ nhiều thông tin về ngày trọng đại. Chính điều này lại càng khiến fan tò mò, chờ đợi thêm những cập nhật chính thức từ nàng Á hậu. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng mong muốn được chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới và dàn khách mời đặc biệt trong ngày vui của cô.
Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 từng tiết lộ cả hai có gần một năm chuẩn bị cho hôn lễ khi hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân theo Công giáo. Trước đó, cô và chồng tương lai sang Australia thực hiện bộ ảnh cưới.
Trước đó vào tháng 3, người đẹp từng gây xôn xao khi du lịch Nhật Bản và nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai doanh nhân. Đến tháng 9, Á hậu Hương Ly lần đầu hé lộ ảnh chụp cùng bạn trai. Cô viết dòng chú thích đầy tình cảm: "Em về thưa mẹ cùng thầy. Có cho anh cưới, tháng này anh ra. Anh về thưa mẹ cùng cha. Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang sêu".
Hồi tháng 3, Hương Ly nhận lời cầu hôn của bạn trai sau thời gian dài hẹn hò.
Theo một số nguồn tin, chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.
"Ngoài sự hòa hợp về tính cách, chúng tôi có điểm chung là coi trọng gia đình. Nhà chồng rất yêu thương và quan tâm đến con dâu cũng như gia đình nhà gái. Điều đó khiến tôi yên tâm bước sang trang mới của cuộc đời", á hậu từng nhắc về chồng sắp cưới.
Hương Ly quê Gia Lai, cao 1m76, số đo ba vòng 83-62-95. Cô từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, đoạt thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 57 phút trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải YếnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Liên Bỉnh Phát cho biết khi tham gia phim cùng diễn viên Đỗ Hải Yến, anh gặp một tình huống khó xử.
Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.
Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshowXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hương Giang gây bất ngờ khi từ bỏ thiết kế cầu kỳ, chọn áo dài trắng mang tên "The Long Dream Dress" - kể câu chuyện giấc mơ cá nhân tại Miss Universe 2025.
Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).
Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của bé Pi - con trai gần 3 tháng tuổi. Những biểu cảm ngọt ngào của bé khiến Á hậu Thụy Vân, MC Mai Ngọc và sao Việt "lịm tim".
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh TamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80Giải trí
GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.