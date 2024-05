Hoa cưới của Midu là loại hoa gì mà thuộc top đắt nhất thế giới?

Tối 7/5, Midu và chú rể Minh Đạt đã tổ chức tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt.

Theo nguồn tin của báo chí, trong không gian ngoài trời lãng mạn, đám cưới được trang trí bằng nhiều loại hoa tông trắng chủ đạo.

Mặc dù thông tin và hình ảnh về hôn lễ được giữ kín, chi tiết đặc biệt về bó hoa cưới của Midu đã được hé lộ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo 2sao, bó hoa cưới cầm tay của Midu được kết hợp từ ba loại hoa phổ biến là hoa Linh lan, hoa Tulip trắng và hoa Hạnh phúc (hay còn được gọi là Astilbe).

Trong đó hoa Linh lan là biểu tượng của hạnh phúc; hoa Tulip trắng tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo, mang đến sự gắn kết vô hình, bền lâu và trung thành giữa cặp đôi. Hoa Hạnh phúc toát lên vẻ đẹp giản dị, sự ấm áp, bình yên.

Sự kết hợp hài hòa giữa ba loại hoa này thể hiện mong ước của Midu về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu.

Bó hoa cầm tay của Midu. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc.

Hoa Linh lan trắng được gọi là "The Return of Happiness" - sự trở về của hạnh phúc. Hoa có màu trắng và hình giống như một quả chuông, hoa có mùi thơm ngọt ngào và quả linh lan có màu đỏ, mọng nước. Hoa Linh lan có rất nhiều tên gọi khác nhau như: Hoa Lan chuông, May bells, Our Lady's tears, Mary's tears,...

Hoa Linh lan trắng được mệnh danh là "sự trở lại của hạnh phúc", tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự lãng mạn. Do đó, không ngạc nhiên khi hoa Linh lan trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều cô dâu trong ngày trọng đại của họ.

Trước đó, hoa Linh lan trắng cũng xuất hiện trong hôn lễ của nhiều người nổi tiếng như: cầu thủ Đoàn Văn Hậu - vợ Doãn Hải My, diễn viên Anh Tú - Diệu Nhi, Công Phượng - Viên Minh, Ngô Thanh Vân – Huy Trần...

Theo bảng xếp hạng của Knowinsiders - trang phổ biến kiến thức cơ bản, thuộc tổ chức The Morning Planet Digital Media Corp, Linh lan xếp thứ 9 trong top 10 loài hoa đắt nhất thế giới, với giá từ 15 đến 50 USD mỗi bó nhỏ, chưa tính phí vận chuyển về Việt Nam.

Lý do cho mức giá cao ngất ngưởng này chính là do số lượng khan hiếm và quá trình trồng, chăm sóc cầu kỳ. Hoa Linh lan chỉ mọc ở những vùng đất ôn đới, mỗi năm chỉ nở hoa một lần và chỉ rực rỡ trong vòng một tuần.

Tulip trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, niềm đam mê mãnh liệt, sự bình yên và chiến thắng. Giá hoa Tulip trắng trung bình dao động từ 50.000 đồng/cành hoặc có thể lên đến 100.000đ/cành.

Hoa Hạnh phúc, có hình dáng mong manh, nhẹ nhàng thể hiện sự giàu sang, phú quý và những điều may mắn. Trên thị trường, hoa Hạnh phúc nhập khẩu có giá khoảng 450.000-500.000 đồng/bó 10 cành. Trong khi đó, hoa trong nước có giá rẻ hơn, dao động khoảng 190.000 - 220.000 đồng/bó chục cành.

Diễn viên Midu và chồng doanh nhân tổ chức tiệc riêng tư tại Đà Lạt vào ngày 7/5. Ảnh: FBNV.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1989. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành mẫu ảnh đình đám.

Midu cũng bén duyên điện ảnh qua phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Khi ta 25...

Cô từng được vinh danh ở Cánh Diều Vàng 2018, hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai trong phim Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên, doanh nhân.

Trong khi đó, chồng Midu là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Anh là con trai chủ tịch một tập đoàn nhựa tại Việt Nam.

Minh Đạt đang là giám đốc vận hành chi nhánh công ty gia đình ở Mỹ và là phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TP HCM.