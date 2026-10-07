Nữ diễn viên thủ vai Mỹ Ngọc trong 'Trại buôn người' đang viral thời gian gần đây, có cuộc sống ngoài đời ra sao?
GĐXH - GGG
Phim "Trại buôn người" đang là tác phẩm điện ảnh ăn khách tại phòng vé Việt. Nữ diễn viên Hoàng Kim Ngọc thủ vai Mỹ Ngọc trong Trại Buôn Người đang viral thời gian gần đây. Đây là vai diễn phức tạp, khiến cho khán giả bùng lên tranh luận về nhân vật này những ngày gần đây.
Hoàng Kim Ngọc cho biết trên Ngôi sao, cô không chịu áp lực khi nhận kịch bản nhiều thử thách. Ngược lại, nữ diễn viên hào hứng với cơ hội được hóa thân vào một nhân vật có số phận đặc biệt. Ban đầu nữ diễn viên Hoàng Kim Ngọc muốn đóng vai chính nghĩa, nhưng được khuyên là nên thử sức một vai mang màu sắc mới. Trả lời phỏng vấn với báo chí, Hoàng Kim Ngọc cho biết đã chủ động thêm nét hài cho nhân vật này để pha loãng bớt sự đáng ghét đi.
Diễn viên Hoàng Kim Ngọc (sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi tiếng nhất với vai Uyên (vợ Thành) trong phim truyền hình ăn khách Về nhà đi con. Không chỉ là một nghệ sĩ thực lực tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tức thủ khoa đầu ra, cô còn là một doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội.
Gần đây, "phú bà" miền Bắc khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hành trình bỏ phố về vùng đồi núi, tự tay dựng xây một căn nhà container độc đáo. Không chọn cách "chìa khóa trao tay" nhàn hạ, hai vợ chồng cô cùng người thân đã tự mình thực hiện rất nhiều công đoạn cực nhọc để thổi hồn vào không gian sống mới.
Hiện tại Hoàng Kim Ngọc rất thành công trong vai trò doanh nhân. Với sự năng động của mình, cô sớm sử hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Trước đó, nữ diễn viên từng biết đến khi sống cùng gia đình trong biệt thự rộng 137 m2 trị giá 24 tỷ đồng thuộc khu đô thị cao cấp trên đường Hàm Nghi (Hà Nội). Phụ Nữ Mới cho hay.
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