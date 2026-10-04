Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao?

Chủ nhật, 15:00 04/10/2026 |
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GĐXH - Sau thời gian khá kín tiếng về đời tư, Đặng Thu Thảo bất ngờ cập nhật hình ảnh con gái lớn trên story Instagram, khiến nhiều người chú ý.


Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 1.
Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 2.

Không thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội, vì vậy mỗi lần Đặng Thu Thảo chủ động đăng một khoảnh khắc đời thường của gia đình đều nhận được sự quan tâm. Mới đây, nàng hậu hiếm hoi cập nhật hình ảnh cô con gái lớn trong một khoảnh khắc rất giản dị bên bố mẹ. Không cầu kỳ, không có màn tạo dáng đặc biệt, bức ảnh vẫn nhanh chóng gây chú ý bởi ái nữ nhà Đặng Thu Thảo đã lớn phổng phao, ngày càng ra dáng chị cả trong gia đình có ba người con. Thanh Niên Việt cho hay.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 3.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và một cô con gái út sinh năm 2024. Đặng Thu Thảo chỉ thông báo tin vui về em bé thứ ba sau khi con đã cứng cáp, cho thấy sự thận trọng quen thuộc trong cách nàng hậu bảo vệ đời tư của gia đình.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, cô từng hiếm hoi đăng hình ảnh con gái út trong trang phục áo dài bên các anh chị. Trước đó, khi mới sinh em bé thứ ba, cô cũng chờ con cứng cáp rồi mới thông báo tin vui.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 5.
Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 6.
Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 7.
Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 8.

Đặng Thu Thảo từng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Thế nhưng sau khi kết hôn, cô lựa chọn một hướng đi khá khác: Giảm xuất hiện trước công chúng, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống cũng như công việc.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 11.

Thông tin trên Ngôi sao cho biết, gia đình 5 người của hoa hậu Đặng Thu Thảo hiện hiện sống trong một căn hộ cao cấp được hoàn thiện và chuyển vào ở từ giữa năm 2024, chỉ trước khi Hoa hậu sinh bé thứ 3 một thời gian. Căn nhà vừa ấm cúng, vừa sang trọng tinh tế.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 12.

Dịp Tết vừa rồi, người đẹp 'flex' một góc căn nhà với bình đào đông đỏ. Tất cả làm bừng sáng một không gian sang trọng.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 13.

Căn hộ sang trọng, rộng lớn được bài trí với tông trắng thanh lịch.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 14.

Mọi góc của ngôi nhà đều mang một vẻ đẹp tròn đầy, vừa vặn.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 15.

Trang trí nhà cửa là một trong những sở thích của Đặng Thu Thảo. Không riêng gì Tết Nguyên Đán mà trong những ngày lễ đặc biệt trong năm, nàng hậu đều trang trí theo chủ đề, tự tay làm những món đồ handmade, chăm chút cho từng góc nhà khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi sự khéo léo, đảm đang của cô.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 16.

Trước đó, vào dịp Noel, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải đoạn clip quay lại không gian sống của gia đình cô. Bước từ thang máy ra là sảnh riêng có ghế chờ cho khách, cây tùng thơm trang trí hai bên hành lang và vòng nguyệt quế treo ở cửa chính. Khu vực bàn ăn và phòng khách được nối liền với nhau trong một không gian rộng rãi. Tất cả đều được trang trí đậm chất Noel bằng cây thông, cây tùng thơm, những đồ dùng trang trí và đèn vàng ấm áp.

Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao? - Ảnh 17.

Điều gây trầm trồ không kém là phòng khách nhà Đặng Thu Thảo có ban công kéo dài và mặt kính lớn, nhìn ra tầm view thành phố vô cùng đẹp mắt. Dù nội thất trong nhà của nàng hậu mang phong cách tối giản nhưng nhìn vào là thấy ngay sự cao cấp.

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