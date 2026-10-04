Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ái nữ, gia đình nàng hậu 3 con hiện tại ra sao?

Không thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội, vì vậy mỗi lần Đặng Thu Thảo chủ động đăng một khoảnh khắc đời thường của gia đình đều nhận được sự quan tâm. Mới đây, nàng hậu hiếm hoi cập nhật hình ảnh cô con gái lớn trong một khoảnh khắc rất giản dị bên bố mẹ. Không cầu kỳ, không có màn tạo dáng đặc biệt, bức ảnh vẫn nhanh chóng gây chú ý bởi ái nữ nhà Đặng Thu Thảo đã lớn phổng phao, ngày càng ra dáng chị cả trong gia đình có ba người con. Thanh Niên Việt cho hay.