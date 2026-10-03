Lộ diện căn nhà ở quê của Ánh Viên

Sự trở lại của Ánh Viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao lẫn công chúng. Ánh Viên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Phong Điền (Cần Thơ). Khi còn thi đấu, nữ kình ngư thường xuyên xa nhà để tập luyện và tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế. Theo thông tin trên Thanh Niên Việt, năm 2011, từ số tiền dành dụm được trong quá trình thi đấu, Ánh Viên xây dựng cho ông bà và bố mẹ một ngôi nhà kiên cố. Công trình có lối kiến trúc đơn giản, không cầu kỳ và mang dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà ở vùng quê miền Tây.