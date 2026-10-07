Nữ diễn viên đình đám bỏ showbiz đi bán xôi cua, trổ tài cắm loài hoa khó

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ diễn viên từng sống trong nhung lụa lại có giai đoạn phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Sau khi gia đình gặp biến cố, Kim Thư khởi nghiệp bằng một tiệm xôi nhỏ. Cô bán xôi, cơm và gà hấp để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính công việc tưởng chừng rất bình dị này lại trở thành bước ngoặt đưa cô đến với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Kim Thư từng phải thức dậy từ khoảng 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tiệm riêng. Không còn hình ảnh một nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ, cô khi ấy mặc trang phục giản dị, trực tiếp vào bếp, phục vụ khách và tự tay quán xuyến công việc. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.