Căn nhà 650m² nhìn trọn sông Sài Gòn của Diva Hồng Nhung có gì đặc biệt?

Một trong những điểm nhấn nổi bật của căn penthouse là khu vườn trên sân thượng. Không gian được Hồng Nhung chăm chút với nhiều loại cây cảnh, hoa và cây ăn trái, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị. Những tảng đá lớn được bố trí xen giữa các mảng xanh, tạo điểm nhấn tự nhiên và khiến khu vườn có nét riêng. Đây cũng là nơi nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như chăm cây, cắm hoa hay thu hoạch trái trong vườn. Khu vườn không chỉ góp phần làm mềm không gian kiến trúc mà còn tạo thêm nơi nghỉ ngơi, thư giãn ngay trong nhà. Với những căn hộ có diện tích lớn, việc dành một phần không gian cho cây xanh cũng là cách tạo sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và nhu cầu gần gũi thiên nhiên.