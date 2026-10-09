Căn nhà 650m² nhìn trọn sông Sài Gòn của Diva Hồng Nhung có gì đặc biệt?
GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích khoảng 650m² và tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, căn penthouse của diva Hồng Nhung còn thu hút bởi khu vườn xanh trên cao, những tác phẩm nghệ thuật và cách bài trí mang đậm dấu ấn cá nhân.
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