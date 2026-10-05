Bất ngờ về nơi ở của nữ BTV Thời sự 19h - con gái nhà sáng chế lẫy lừng
GĐXH - Cha của cô thuộc thế hệ những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam tham gia quá trình chuyển hệ thống truyền hình từ đen trắng sang màu.
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