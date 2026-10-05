Bất ngờ về nơi ở của nữ BTV Thời sự 19h - con gái nhà sáng chế lẫy lừng

Gia đình Hoài Anh cũng có nền tảng học thuật đáng chú ý. Bố cô, ông Nguyễn Anh Kiệt, là một kỹ sư công nghệ thông tin. Theo Tiền Phong dẫn lại lời chia sẻ của cô thì ông thuộc thế hệ những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam tham gia quá trình chuyển hệ thống truyền hình từ đen trắng sang màu. Không chỉ làm công việc kỹ thuật, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo. Hoài Anh từng chia sẻ rằng bố mình nhận giải thưởng APICTA khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải Nhân tài Đất Việt với công trình phần mềm hòa âm tự động sau nhiều năm nghiên cứu. Ở tuổi 65, ông tiếp tục nhận bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ cho một phát minh liên quan đến động cơ đẩy nước cho tàu thủy bằng năng lượng điện.