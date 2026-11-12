Nếu muốn cây hoa nhài nở nhiều hoa, bạn nên tưới 3 loại nước này

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GĐXH - Một số người trồng hoa nhài thường gặp phải vấn đề cây không ra hoa hoặc nếu có thì rất ít. Để cây nhài ra nhiều hoa, bạn cần bổ sung dinh dưỡng cho nó bằng nước đường nâu và nước vo gạo…

Nước ngâm vỏ chuối

Ít ai biết rằng vỏ chuối chứa nhiều kali và phốt pho, hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng giúp hoa to, bền và đậm màu. Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, bằng cách ngâm vỏ chuối với nước trong vài ngày, người trồng có thể tạo ra loại "nước phân" tự nhiên giàu dinh dưỡng cho hoa nhài.

Cách làm: Đầu tiên bạn lấy 3–4 vỏ chuối chín, cắt nhỏ và ngâm với 1 lít nước sạch. Đậy kín, để nơi thoáng mát trong 3–5 ngày cho đến khi nước lên men và có mùi đặc trưng.

Nếu muốn cây hoa nhài nở nhiều hoa, bạn nên bổ sung dinh dưỡng bằng cách tưới 3 loại nước này - Ảnh 1.

Người trồng có thể tạo ra loại "nước phân" tự nhiên giàu dinh dưỡng cho hoa nhài.

Pha loãng dung dịch này với nước theo tỷ lệ 1:5 trước khi tưới gốc. Dùng loại nước này 1 lần/tuần sẽ giúp cây bật chồi mới, ra nhiều nụ và kéo dài thời gian nở hoa.

Tưới nước vo gạo

Thông tin trên VTC News, thay vì sử dụng phân hóa học không an toàn, bạn có thể tận dụng nước vo gạo sau mỗi lần nấu cơm để tưới cây. Tránh tưới trực tiếp mà nên để nước vo gạo vào chai, ủ chua trong 2- 3 ngày. Sau đó, bạn sử dụng nước vo gạo đã lên men pha loãng với nước sạch, tưới cho cây mỗi tuần 1 lần.

Nhờ các chất dinh dưỡng có trong nước vo gạo như vitamin nhóm B và các khoáng chất kali, canxi, natri..., cây sẽ phát triển rất nhanh, lá xanh đậm bóng mượt. Nụ hoa cũng nhanh chóng xuất hiện chỉ sau một thời gian ngắn và sẽ sớm cho bạn những bông hoa to, trắng đẹp.

Tưới nước đường nâu

Để kích thích nụ hoa phát triển, trong thời kỳ sinh trưởng của cây nhài, mỗi tháng một lần, bạn nên tưới một ít đường nâu cho cây.

Nếu muốn cây hoa nhài nở nhiều hoa, bạn nên bổ sung dinh dưỡng bằng cách tưới 3 loại nước này - Ảnh 2.

Cây nhài được sống trong môi trường đất có tính axit sẽ phát triển tốt và nhanh chóng nở hoa.

Bạn chỉ cần pha 2 thìa đường nâu vào một bát nước, sau đó tưới cho cây. Nhờ đó, đất sẽ trở nên màu mỡ, thoáng khí và có tính axit rõ hơn. Cây nhài được sống trong môi trường đất có tính axit sẽ phát triển tốt và nhanh chóng nở hoa.

Tưới đúng cách để hoa nhài sai bông quanh năm

Bên cạnh việc bón phân bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây và tưới nước đều đặn, muốn giữ cho cây hoa nhài sống lâu, ra hoa quanh năm thì bạn cần phải chú ý cắt tỉa đều đặn, nhất là những nhánh đã từng ra hoa, những cành hoa già hơn. Đây cũng là một cách để kích thích các mầm, nhánh cây cảnh khác phát triển. Khi có nhiều nhánh phụ, hoa sẽ ra nhiều hơn.

Bên cạnh việc sử dụng 2 loại nước trên, chuyên gia khuyến cáo: Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc nắng gắt để không làm sốc rễ. Chỉ tưới vừa đủ ẩm, không để nước đọng lâu gây thối rễ. Định kỳ tỉa cành, loại bỏ lá vàng để cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ và hoa.

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