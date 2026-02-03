Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đình
GĐXH - Ngày Tết nhà nào cũng dự trữ rất nhiều thực phẩm, từ đồ sống đến đồ nấu chín và thường để chung trong tủ lạnh. Điều này rất dễ gây hại cho người dùng. Bài viết sau sẽ mách bạn một vài mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu và an toàn.
Lạp xưởng
Lạp xưởng khô không nên bảo quản trong tủ lạnh vì mỡ trong lạp xưởng sẽ dễ đông lại và ăn không ngon. Bạn nên bảo quản lạp xưởng trong thùng gạo hoặc bỏ trong hộp, rổ... và đặt một chén rượu vào giữa, mùi rượu sẽ đuổi ruồi kiến mà vẫn giữ được lạp xưởng tươi ngon.
Lạp xưởng tươi thì nên bỏ ngăn mát tủ lạnh, còn nếu muốn để lâu bạn có thể để ngăn đông dùng được lâu.
Mỗi lần ăn bạn chỉ nên lấy ra 1 lượng vừa đủ rồi đem chế biến trong ngày, không nên bỏ lại tủ lạnh sau khi đã chế biến sẽ làm lạp xưởng bị khô, mất mùi thơm.
Các loại mứt hoặc trái cây khô
Các loại mứt hay trái cây khô là món ngọt không thể thiếu ở mọi nhà vào dịp tết. Tuy nhiên chúng thường dễ chảy nước và mồi ngon của kiến. Và nhiều người nghĩ rằng bảo quản mứt trong tủ lạnh sẽ tốt hơn nhưng độ ẩm trong tủ sẽ làm mứt dễ bị mốc hơn.
Để bảo quản tốt mứt và trái cây khô bạn cho chúng vào hũ thủy tinh và đậy kín, dùng bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu và tuyệt đối không bỏ lại hũ khi dùng không hết.
Dưa hành, củ kiệu
Dưa hành, củ kiệu là món ăn kèm trong ngày tết rất ngon, giúp bạn không có cảm giác ngán và để giữ lâu dùng dần bạn thực hiện như sau:
Khi cắt gốc, bạn nên tránh cắt vào phần củ và sau khi rửa sạch phải để thật ráo, nếu ẩm sẽ dễ bị hư khi ngâm. Nên đun sôi nước để ngâm củ hành, củ kiệu, lưu ý là pha muối lượng vừa đủ, không quá mặn hoặc quá nhạt.
Khi ngâm bạn có thể phơi nắng hũ củ hành hay củ kiệu để nó giòn hơn và có thời gian bảo quản lâu hơn.
Bạn để hũ dưa hành, dưa kiệu tầm khoảng 2 ngày cho đến khi hành kiệu thấm gia vị, đủ độ chua ngọt vừa ăn bạn có thể cho cả hũ dưa (nếu hũ nhỏ) hoặc vớt hành kiệu ra cho vào hộp đậy kín vào ngăn mát tủ lạnh. Với cách này vừa giúp hành kiệu không quá chua mà ăn được lâu, lại tăng thêm độ giòn giòn cho món dưa này.
Giò chả
Giò chả là thực phẩm dễ ôi thiu nhất, nhưng bạn có thể bảo quản được 5 - 7 ngày trong ngăn mát, ngăn cấp đông mềm của tủ lạnh, khi dùng chỉ cần cắt ra ăn trực tiếp.
Ngoài ra, bạn cho chả vào ngăn đông sẽ bảo quản được lâu hơn (nửa tháng đến 1 tháng). Tuy nhiên sau khi rã đông nên luộc, hấp, chiên, rán lại trước khi ăn để giò chả đảm bảo được độ dai, giòn như ban đầu.
Nếu không bạn có thể bảo quản nơi khô thoáng, bạn bỏ lớp vỏ ngoài và đậy bằng rổ thoáng, tránh gió. Cách này chỉ nên sử dụng trong vòng 1-2 ngày (tùy vào thời tiết nắng nóng hay lạnh).
Thực phẩm nấu chín
Đối với thực phẩm nấu chín như thịt kho, cá kho, canh khổ qua... bạn để nguội và cho vào hộp đậy kín, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Đồ ăn chín được đậy kín sẽ không bị khô, bị lẫn mùi hoặc lây nhiễm vi sinh gây hư hại sang thực phẩm khác.
Thực phẩm tươi sống
Thịt cá tươi sống cần được cho vào hộp hoặc bao bì nilong và bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh, nếu tủ lạnh bạn có ngăn cấp đông mềm thì bảo quản ở ngăn này để tiết kiệm thời gian rã đông.
Khi sử dụng các loại thực phẩm này, bạn cần lưu ý bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín ở ngăn khác nhau, nên hạn chế cấp đông thực phẩm lần 2 và chỉ nên sử dụng thực phẩm đông lạnh tối đa trong 4 ngày thôi nhé!
Măng khô
Khi bạn nấu những món có măng khô thì nên luộc đủ dùng trong 1 - 2 ngày. Để sử dụng măng được lâu và an toàn bạn thực hiện như sau.
Rửa sạch măng khô, cho vào nồi đun sôi 30 phút, bạn thêm ít muối và trái ớt bẻ đôi, giúp loại bỏ độc tố trong măng, nên lưu ý là không đậy nắp khi luộc măng. Sau đó, vớt ra và rửa ngay bằng nước lạnh.
Cuối cùng, chỉ cần dùng nước đun sôi hoặc nước gạo ngâm để dùng từ từ, bạn nên thay nước sau 2 - 3 ngày. Ngoài ra, sau khi luộc hoặc ngâm nước ấm (nước nóng) nếu dùng không hết bạn có thể cho vào hộp, túi zipper để vào ngăn mát tủ lạnh dùng được trong 1 - 2 ngày.
