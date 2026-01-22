Mới nhất
Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?

Thứ năm, 13:31 22/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người nghĩ thói quen rửa thịt trước khi cất vào tủ lạnh giúp thịt sạch hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?

Không loại bỏ được vi khuẩn gây bệnh

Việc rửa thịt bằng nước sạch không có khả năng loại bỏ hay tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli hay Campylobacter. Những vi sinh vật này bám chặt vào bề mặt và mô thịt, không bị ảnh hưởng bởi nước thường.

Chỉ khi được nấu chín ở nhiệt độ đủ cao, vi khuẩn mới bị tiêu diệt hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

Tăng nguy cơ lây nhiễm chéo

Khi rửa thịt sống, dòng nước có thể làm vi khuẩn bắn tung tóe ra xung quanh bồn rửa, bề mặt bếp, dao, thớt và tay người chế biến.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không? - Ảnh 1.

Khi rửa thịt sống, dòng nước có thể làm vi khuẩn bắn tung tóe ra xung quanh bồn rửa, bề mặt bếp, dao, thớt và tay người chế biến.

Điều này vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn lan sang các thực phẩm khác, đặc biệt là thực phẩm ăn sống. Lây nhiễm chéo là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm trong gia đình.

Khiến thịt dễ hỏng hơn trong tủ lạnh

Thịt sau khi rửa thường giữ lại độ ẩm trên bề mặt, trong khi môi trường ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, ngay cả ở nhiệt độ thấp của tủ lạnh.

Việc này khiến thịt nhanh bị ôi, đổi mùi hoặc giảm chất lượng hơn so với thịt khô bề mặt. Do đó, rửa thịt trước khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến thời hạn bảo quản thịt.

Cách xử lý trước khi cho thịt vào tủ lạnh?

Nếu thịt quá bẩn, dính máu hoặc cặn bẩn: Dùng khăn giấy sạch thấm nhẹ để loại bỏ vết bẩn trên bề mặt, sau đó bảo quản. Khi cần đem ra chế biến thì sửa sạch và nấu chín đúng cách.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không? - Ảnh 2.

Bảo quản thịt trong hộp hoặc túi kín, tách riêng với thực phẩm chín hoặc thực phẩm ăn sống để tránh lây nhiễm chéo.

Thịt mua từ nguồn chưa đảm bảo an toàn: Không nên rửa để "làm sạch" mà cần bảo quản kín, nấu chín đến nhiệt độ an toàn để tiêu diệt vi khuẩn.

Bảo quản thịt trong hộp hoặc túi kín, tách riêng với thực phẩm chín hoặc thực phẩm ăn sống để tránh lây nhiễm chéo.

Không sử dụng giấm, muối hoặc bất kỳ dung dịch nào để "rửa" thịt sống, vì không có bằng chứng khoa học cho thấy các biện pháp này giúp làm thịt an toàn hơn.

Không có trường hợp nào được coi là "an toàn" để rửa thịt sống. Dù có xử lý kỹ đến đâu, dòng nước khi rửa vẫn có thể bắn vi khuẩn ra bề mặt bếp, dao, thớt và tay người chế biến, gây nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Biện pháp an toàn duy nhất là không rửa thịt sống, bảo quản kín, thấm khô nếu cần và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Một số cách bảo quản thịt trong tủ lạnh

Thấm khô thịt trước khi bảo quản

Bạn chỉ nên làm việc này khi đảm bảo thấm khô thịt đã rửa bằng giấy thấm hoặc khăn sạch để loại bỏ nước dư thừa trên bề mặt.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không? - Ảnh 3.

Bạn chỉ nên làm việc này khi đảm bảo thấm khô thịt đã rửa bằng giấy thấm hoặc khăn sạch để loại bỏ nước dư thừa trên bề mặt.

Việc này giúp giảm môi trường ẩm, hạn chế vi khuẩn phát triển, đồng thời giữ được màu sắc tự nhiên và mùi thơm đặc trưng của thịt. Thịt không còn nước thừa cũng dễ đóng gói hơn và giữ được chất lượng lâu hơn.

Đóng gói kín

Sau khi thấm khô, thịt nên được đóng gói kỹ trong hộp nhựa, túi hút chân không hoặc màng bọc thực phẩm.

Việc loại bỏ tối đa không khí giúp giảm quá trình oxy hóa, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và ngăn mùi lạ từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh ảnh hưởng tới thịt.

Cách bảo quản thịt trong ngăn mát 0 - 4°C

Thịt sống đã rửa bảo quản trong ngăn mát nên sử dụng trong ngày. Tốt nhất bạn nên đặt thịt ở khu vực lạnh nhất trong ngăn mát, tránh để gần cửa tủ để nhiệt độ không bị thay đổi khi mở tủ.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không? - Ảnh 4.

Tốt nhất bạn nên đặt thịt ở khu vực lạnh nhất trong ngăn mát, tránh để gần cửa tủ để nhiệt độ không bị thay đổi khi mở tủ.

Ngoài ra, cần tách riêng thịt sống với các thực phẩm đã nấu chín, rau củ để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không? - Ảnh 5.Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

