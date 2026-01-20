Mới nhất
Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Thứ ba, 09:50 20/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.

Cách lựa chọn hành tỏi khô đúng chuẩn

Ưu tiên củ đã khô hoàn toàn, có lớp vỏ giấy mỏng, khô và dễ bong nhẹ khi chà tay. Củ khô giúp hạn chế độ ẩm tích tụ. Đây là nguyên nhân chính gây mốc trong quá trình bảo quản thực phẩm khô.

Củ phải chắc tay, không mềm, không lõm hay xốp, nhũn khi bóp nhẹ. Những củ chắc sẽ ít bị hư bên trong và kéo dài thời gian sử dụng.

Quan sát màu sắc tự nhiên của hành tỏi phải có màu tím, vàng đồng đều, không xuất hiện đốm đen hay vết lạ. Tỏi khô có tép trắng hoặc tím nhạt, không bị sậm màu hay úa vàng bất thường.

Không chọn củ có mùi lạ mà có mùi hăng nhẹ đặc trưng. Nếu thấy mùi chua, mùi ẩm hoặc mùi lạ khác, đó là dấu hiệu nguyên liệu đã bị nhiễm ẩm hoặc bắt đầu hỏng.

Cách bảo quản hành tỏi khô giúp tiết kiệm chi phí, giữ trọn hương vị đặc trưng và không gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1.

Chọn kích thước vừa phải vì củ quá lớn thường giữ ẩm nhiều, dễ mềm bên trong; củ quá nhỏ lại nhanh khô kiệt. Kích thước trung bình giúp việc bảo quản ổn định hơn.

Tránh củ đã mọc mầm xanh vì củ đã già hoặc bảo quản sai từ trước đó. Hành tỏi mọc mầm sẽ nhanh mất nước, giảm mùi và khó giữ lâu.

Chọn kích thước vừa phải vì củ quá lớn thường giữ ẩm nhiều, dễ mềm bên trong; củ quá nhỏ lại nhanh khô kiệt. Kích thước trung bình giúp việc bảo quản ổn định hơn.

Mua ở những nơi bán uy tín, có nguồn gốc rõ ràng giúp đảm bảo hành tỏi khô được phơi, xử lý đúng cách và dễ bảo quản lâu dài.

Cách bảo quản hành tỏi khô cho bà nội trợ

Treo nơi khô thoáng

Đây là cách bảo quản hành tỏi khô truyền thống, đơn giản nhất nhưng vẫn rất hiệu quả, đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới nếu biết chọn vị trí hợp lý.

Treo giúp không khí lưu thông xung quanh củ hành, tép tỏi, hạn chế đọng hơi ẩm và giảm nguy cơ phát sinh nấm mốc, giữ được độ cứng và hương vị tự nhiên trong nhiều tháng.

Treo hành tỏi ở nơi khô ráo, thoáng gió, có ánh sáng tự nhiên nhẹ. Không treo ở gần bếp nấu, máy rửa chén hay khu vực có hơi nước.

Cách bảo quản hành tỏi khô giúp tiết kiệm chi phí, giữ trọn hương vị đặc trưng và không gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2.

Treo giúp không khí lưu thông xung quanh củ hành, tép tỏi, hạn chế đọng hơi ẩm và giảm nguy cơ phát sinh nấm mốc, giữ được độ cứng và hương vị tự nhiên trong nhiều tháng.

Có thể bó thành từng chùm nhỏ hoặc đặt trong rổ tre rồi treo lên cao. Nên treo cách mặt đất ít nhất 50 cm để tránh ẩm bốc từ sàn. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ củ mềm, thối để tránh lây lan.

Bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc hộp kín có hút ẩm

Đây là cách bảo quản hành tỏi khô phổ biến trong các căn bếp hiện đại. Hũ thủy tinh giúp cách ly hành, tỏi khỏi độ ẩm không khí và hạn chế lẫn mùi với thực phẩm khác. Phương pháp này phù hợp cho gia đình muốn bảo quản gọn gàng, sạch sẽ và dễ kiểm soát chất lượng hành, tỏi.

Chọn hũ thủy tinh sạch, khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Cho thêm gói hút ẩm thực phẩm hoặc một ít muối rang khô vào đáy hũ. Đậy kín nắp và đặt hũ ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Cách bảo quản hành tỏi khô giúp tiết kiệm chi phí, giữ trọn hương vị đặc trưng và không gây hại cho sức khỏe - Ảnh 3.

Cho hành tỏi vào hũ thủy tinh để bảo quản, cứ 2–3 tuần nên mở hũ kiểm tra và thay gói hút ẩm nếu cần.

Không để hũ hành tỏi cạnh bếp gas, lò nướng hoặc nơi có nhiệt cao, cứ 2–3 tuần nên mở hũ kiểm tra và thay gói hút ẩm nếu cần.

Bảo quản hành tỏi khô trong tủ lạnh

Trong môi trường độ ẩm cao hoặc mùa nồm, tủ lạnh là giải pháp an toàn để tránh hành, tỏi bị mốc. Tuy nhiên, cần thực hiện đúng kỹ thuật để không phản tác dụng. Nếu thực hiện đúng, cách bảo quản hành, tỏi khô này này giữ được 5–7 tháng mà không bị mốc hay mềm.

Cho hành, tỏi vào túi zip hoặc hộp kín trước khi đặt vào ngăn mát. Lót khăn giấy bên trong hộp để hút bớt hơi nước. Không đặt gần ngăn rau củ – nơi có độ ẩm cao.

Tránh mở hộp quá thường xuyên để hạn chế hơi nước xâm nhập. Kiểm tra khăn giấy định kỳ và thay khi thấy ẩm.

Bảo quản hành tỏi khô bằng máy hút chân không

Máy hút chân không phù hợp cho các gia đình hoặc cơ sở kinh doanh, sản xuất hành, tỏi khô với số lượng lớn.

Đây là cách bảo quản hành, tỏi khô hiệu quả, hiện đại, giúp kéo dài thời gian lưu trữ và giữ chất lượng ổn định.

Cách bảo quản hành tỏi khô giúp tiết kiệm chi phí, giữ trọn hương vị đặc trưng và không gây hại cho sức khỏe - Ảnh 4.

Đây là cách bảo quản hành tỏi khô hiệu quả, hiện đại, giúp kéo dài thời gian lưu trữ và giữ chất lượng ổn định.

Phương pháp này giúp hành tỏi giữ được độ khô, mùi thơm tự nhiên và hạn chế tình trạng mềm, mọc mầm hay mốc trắng. Đây là lựa chọn phù hợp cho bà nội trợ muốn bảo quản thực phẩm khô lâu dài, gọn gàng và vệ sinh hơn so với cách truyền thống.

Sử dụng túi chuyên dụng cho máy hút chân không để đảm bảo độ kín tuyệt đối. Trước khi hút, cần chắc chắn hành tỏi đã khô hoàn toàn, không còn hơi ẩm trên vỏ.

Có thể chia hành tỏi thành từng túi nhỏ theo lượng sử dụng để tiện mở dùng từng phần. Sau khi hút, nên ghi ngày đóng gói lên túi để theo dõi thời gian bảo quản.

Các túi đã hút chân không có thể đặt ở nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để tăng hiệu quả lưu trữ.

Cách bảo quản hành tỏi khô giúp tiết kiệm chi phí, giữ trọn hương vị đặc trưng và không gây hại cho sức khỏe - Ảnh 5.Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.

