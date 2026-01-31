Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy
GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.
Cách bảo quản rau củ quả mà mọi người hay dùng
Loại bỏ những phần hỏng của rau củ quả
Những phần bị hỏng sẽ sinh ra khí ethylene, nấm mốc sẽ lây lan và làm hư những thực phẩm khác.
Không rửa rau củ quả trước khi cho vào tủ lạnh
Không nên rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh vì độ ẩm quá nhiều khiến rau dễ bị biến màu, hư hỏng. Nếu bạn có thói quen rửa rau thì phải làm rau củ quả thật ráo nước rồi mới cho vào tủ lạnh.
Bạn cũng không nên cắt nhỏ rau củ quả làm sẽ mất đi các chất dinh dưỡng thiết yếu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đối với củ cải, cà rốt, xu hào... bạn nên cắt bớt ngọn trước khi cho vào tủ lạnh.
Phân loại rau củ trước khi cho vào tủ lạnh
Mỗi loại rau củ đều có cách bảo quản riêng vì thời gian và điều kiện độ ẩm bảo quản khác nhau. Bạn nên phân loại cụ thể rau, củ và cho vào túi riêng trước khi cho vào tủ lạnh.
Dùng túi nilon để bọc thực phẩm
Rau củ quả muốn tươi tươi thì cần độ ẩm từ 80-95% nhưng tủ lạnh thường có độ ẩm khoảng 65%. Vì vậy bạn nên cho chúng vào túi nilon để ngăn sự bay hơi nước, độ ẩm sẽ cao hơn, giữ được độ tươi lâu hơn.
Túi nilon mà bạn sử dụng nên được làm từ chất liệu PP để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình.
Nhiệt độ bảo quản thích hợp
Đảm bảo nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh luôn ở mức từ 1-4 độ C. Nếu nhiệt độ trên 4 độ C thì vi khuẩn sinh sôi phát triển, nếu nhiệt độ dưới 1 độ thì rau củ quả bị đóng băng, mất chất dinh dưỡng.
Bảo quả rau trong tủ lạnh cả tuần mà vẫn tươi như mới bằng 1 tờ giấy
Đối với các loại rau sống thì việc giữ cho chúng tươi lâu khó hơn các loại thực phẩm khác. Dù cho bạn có bỏ rau vào túi nilon và cất vào tủ lạnh thì vẫn có thể bị héo úa, dập nát và nhớt. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện mẹo sau đây thì rau của bạn sẽ tươi như mới cả tuần.
Rửa rau cho thật sạch để loại bỏ vi khuẩn và hóa chất, nếu còn bám trên rau sẽ khiến rau nhanh hỏng. Khi rửa bạn nhớ nhẹ tay để rau không bị dập nát thời gian bảo quản được lâu hơn.
Sau khi rau đã sạch bạn sử dụng khăn giấy hút bớt nước, bằng cách đặt rau vào giữa 2 tờ khăn giấy rồi dùng tay ấn nhẹ nhàng để thấm bớt nước. Việc này nhằm ngăn tình trạng úng rau do lượng nước trên rau quá nhiều.
Tiếp theo, bạn dùng 1 miếng khăn giấy khô khác gói phần rau đó lại. Miếng khăn giấy gói xung quanh rau có nhiệm vụ hấp thụ nước giúp rau giữ độ ẩm tốt hơn tránh tình trạng nhớt, khô héo.
Cuối cùng bạn cho gói rau vào túi ziplock kéo khóa kín lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu không có túi ziplock thì bạn có thể thay bằng túi ni lông, hợp nhựa nhưng nhớ đậy kín, càng ít không khí bên trong túi càng tốt.
Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộcĂn - 4 giờ trước
Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?
Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngonĂn - 18 giờ trước
Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!Ăn - 18 giờ trước
Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹpĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.
7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng khi bị hỏng lại có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Chỉ vì tiếc của, không ít gia đình vô tình tự đặt mình trước nguy cơ ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.
Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trung niên và người cao tuổi cần thực phẩm bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe, không thể bỏ qua loại thực phẩm này.
Muốn có món sườn ngon cho Tết này: Đầu bếp giàu kinh nghiệm chỉ cho bạn thao tác quan trọng nhất cần làm trước khi nấuĂn - 2 ngày trước
Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những mẹo thực tế từ các đầu bếp giàu kinh nghiệm để giúp bạn dễ dàng thành thạo bước quan trọng trước khi nấu món ăn.
Loại gạo được ưa chuộng cho bữa cơm Tết ngon hoàn hảoĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày gần Tết Nguyên đán, việc lựa chọn loại gạo phù hợp để chuẩn bị những bữa cơm ấm áp và ngon miệng cho gia đình trở nên cực kỳ quan trọng.
Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏeĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày tết không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là thời điểm chúng ta chăm chút hơn cho sức khỏe. Một trong những món ăn phổ biến không thể thiếu trong mâm cỗ tết là các loại hạt.
Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡngĂn
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.