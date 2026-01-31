Mới nhất
Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Thứ bảy, 10:29 31/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.

Cách bảo quản rau củ quả mà mọi người hay dùng

Loại bỏ những phần hỏng của rau củ quả

Những phần bị hỏng sẽ sinh ra khí ethylene, nấm mốc sẽ lây lan và làm hư những thực phẩm khác.

Không rửa rau củ quả trước khi cho vào tủ lạnh

Không nên rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh vì độ ẩm quá nhiều khiến rau dễ bị biến màu, hư hỏng. Nếu bạn có thói quen rửa rau thì phải làm rau củ quả thật ráo nước rồi mới cho vào tủ lạnh.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết chỉ bằng 1 tờ giấy - Ảnh 1.

Không nên rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh vì độ ẩm quá nhiều khiến rau dễ bị biến màu, hư hỏng.

Bạn cũng không nên cắt nhỏ rau củ quả làm sẽ mất đi các chất dinh dưỡng thiết yếu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đối với củ cải, cà rốt, xu hào... bạn nên cắt bớt ngọn trước khi cho vào tủ lạnh.

Phân loại rau củ trước khi cho vào tủ lạnh

Mỗi loại rau củ đều có cách bảo quản riêng vì thời gian và điều kiện độ ẩm bảo quản khác nhau. Bạn nên phân loại cụ thể rau, củ và cho vào túi riêng trước khi cho vào tủ lạnh.

Dùng túi nilon để bọc thực phẩm

Rau củ quả muốn tươi tươi thì cần độ ẩm từ 80-95% nhưng tủ lạnh thường có độ ẩm khoảng 65%. Vì vậy bạn nên cho chúng vào túi nilon để ngăn sự bay hơi nước, độ ẩm sẽ cao hơn, giữ được độ tươi lâu hơn.

Túi nilon mà bạn sử dụng nên được làm từ chất liệu PP để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết chỉ bằng 1 tờ giấy - Ảnh 2.

Rau củ quả muốn tươi tươi thì cần độ ẩm từ 80-95% nhưng tủ lạnh thường có độ ẩm khoảng 65%. Vì vậy bạn nên cho chúng vào túi nilon để ngăn sự bay hơi nước, độ ẩm sẽ cao hơn, giữ được độ tươi lâu hơn.

Nhiệt độ bảo quản thích hợp

Đảm bảo nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh luôn ở mức từ 1-4 độ C. Nếu nhiệt độ trên 4 độ C thì vi khuẩn sinh sôi phát triển, nếu nhiệt độ dưới 1 độ thì rau củ quả bị đóng băng, mất chất dinh dưỡng.

Bảo quả rau trong tủ lạnh cả tuần mà vẫn tươi như mới bằng 1 tờ giấy

Đối với các loại rau sống thì việc giữ cho chúng tươi lâu khó hơn các loại thực phẩm khác. Dù cho bạn có bỏ rau vào túi nilon và cất vào tủ lạnh thì vẫn có thể bị héo úa, dập nát và nhớt. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện mẹo sau đây thì rau của bạn sẽ tươi như mới cả tuần.

Rửa rau cho thật sạch để loại bỏ vi khuẩn và hóa chất, nếu còn bám trên rau sẽ khiến rau nhanh hỏng. Khi rửa bạn nhớ nhẹ tay để rau không bị dập nát thời gian bảo quản được lâu hơn.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết chỉ bằng 1 tờ giấy - Ảnh 3.

Miếng khăn giấy gói xung quanh rau có nhiệm vụ hấp thụ nước giúp rau giữ độ ẩm tốt hơn tránh tình trạng nhớt, khô héo.

Sau khi rau đã sạch bạn sử dụng khăn giấy hút bớt nước, bằng cách đặt rau vào giữa 2 tờ khăn giấy rồi dùng tay ấn nhẹ nhàng để thấm bớt nước. Việc này nhằm ngăn tình trạng úng rau do lượng nước trên rau quá nhiều.

Tiếp theo, bạn dùng 1 miếng khăn giấy khô khác gói phần rau đó lại. Miếng khăn giấy gói xung quanh rau có nhiệm vụ hấp thụ nước giúp rau giữ độ ẩm tốt hơn tránh tình trạng nhớt, khô héo.

Cuối cùng bạn cho gói rau vào túi ziplock kéo khóa kín lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu không có túi ziplock thì bạn có thể thay bằng túi ni lông, hợp nhựa nhưng nhớ đậy kín, càng ít không khí bên trong túi càng tốt.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết chỉ bằng 1 tờ giấy - Ảnh 4.Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

GĐXH - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Bạn có thể áp dụng cách luộc bánh chưng lá vẫn xanh dưới đây để trổ tài gói bánh vào dịp Tết.

