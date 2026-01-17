Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Súp gà

Nguyên liệu: bao gồm như sau: Thịt gà (phần thịt nạc hoặc phần đùi) 200 g. Bắp ngọt nửa quả. Nấm hương 100 g. Bột năng 2 muỗng. Rau mùi 2 nhánh. Hành lá. Gia vị: muối, bột ngọt, mắm.

Cách làm: Đầu tiên, bạn sơ chế thịt gà, ngô và nấm hương. Ngô tách hạt, nấm hương cắt hạt lựu. Luộc gà đến khi chín, khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra để nguội và xé sợi.

Cho vào nồi nước đã luộc gà, đun lửa lớn. Khi nước sôi, cho hạt bắp, nấm hương vào và nấu chín trong 10-15 phút. Cho gà đã xé vào nấu thêm 10 phút cho nhừ.

Chế độ ăn uống cho người bụng yếu cũng rất đặc biệt, chủ yếu là lựa chọn những món ăn dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để giúp đường ruột được có thời gian phục hồi.

Cho vào chén 2 muỗng bột năng, 3 muỗng nước rồi trộn cho tan hoàn toàn, sau đó bạn đổ hỗn hợp này vào nồi một cách từ từ rồi khuấy đều từ 2 đến 3 phút. Nêm gia vị vào nồi và tắt bếp. Múc ra chén, cho ít tiêu xay và hành lá, sau đó thưởng thức.

Canh gà hầm rau củ

Nguyên liệu: 1 con gà. Các loại rau củ như khoai lang, củ dền, cà rốt, khoai tây, su hào… Hành, ngò, hành khô, tỏi. Chuẩn bị các loại gia vị như tiêu, bột ngọt, muối, hạt nêm, đường, mắm… Nếu muốn ăn cay có thể thêm ớt tùy theo khẩu vị gia đình.

Cách làm: Đầu tiên, thịt gà sau khi ướp từ 10 – 20 phút cho thấm gia vị, cho vào nồi xào sơ qua để thịt săn lại. Sau đó, bạn đổ nước vào nồi, đun tới khi nước sôi rồi cho củ dền, cà rốt, khoai lang vào nồi trước vì các loại củ này lâu chín, sau đó đợi khoảng 4-5 phút mới tiếp tục cho khoai tây.

Đây là món ăn canh hầm thơm ngon, bổ dưỡng phù hợp với người bị yếu bụng.

Sau khi nồi canh hầm sôi lần nữa, hạ lửa nhỏ, nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn. Tiếp theo chúng ta hầm khoảng từ 20 đến 30 phút sao cho các nguyên liệu trong nồi chin đều. Cuối cùng, múc canh ra bát, bạn có thể trang trí với hành và ngò đã cắt khúc.

Rau củ luộc/hấp

Rau xanh và các loại củ là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời cho cơ thể. Chất xơ rất cần thiết cho hệ tiêu hóa hoạt động mềm mượt.

Chất xơ không chỉ giúp cải thiện tình trạng táo bón mà còn là "thức ăn" cho hệ lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột do vậy nó là món ăn dễ tiêu hóa mà người bụng yếu cần nên ăn thường xuyên hơn. Món rau củ luộc hoặc hấp rất đơn giản, bạn có thể lựa chọn tùy thích và thay đổi cho đa dạng.

Sữa chua

Sữa chua là món ăn dễ tiêu hóa và rất cần thiết với những người "bụng yếu". Thực phẩm từ sữa có thể không tốt với người bị rối loạn tiêu hóa nhưng sữa chua là một ngoại lệ. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, giúp cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Nếu bạn bị "bụng yếu", hãy tìm mua những loại sữa chua ít chất béo, ít đường sẽ tốt hơn. Vì chất đường và chất béo có thể gây khó tiêu và ảnh hưởng đến cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Sữa hạt ngũ cốc

Nguyên liệu: 100g yến mạch hữu cơ cán dẹt. 1 lít nước lọc. 1 ít muối biển.Chà là 6 quả, có thể thêm hoặc bớt lượng chà là cho phù hợp với khẩu vị mỗi người.

Cách làm: Đổ yến mạch vào nước lạnh để ngâm, ngân khoản từ 3 đến 4 tiếng. Sau đó bạn xay nhuyễn toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị, lọc sạch loại bỏ cặn của hỗn hợp.

Sữa hạt sau lọc có thể uống được ngay. Hoặc bảo quản sữa trong chai kín trên ngăn mát tủ lạnh.