Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu
GĐXH - Chế độ ăn uống cho người bụng yếu cũng rất đặc biệt, chủ yếu là lựa chọn những món ăn dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để giúp đường ruột được có thời gian phục hồi. Bài viết sau gợi món ăn dễ tiêu hóa và đủ chất.
Súp gà
Nguyên liệu: bao gồm như sau: Thịt gà (phần thịt nạc hoặc phần đùi) 200 g. Bắp ngọt nửa quả. Nấm hương 100 g. Bột năng 2 muỗng. Rau mùi 2 nhánh. Hành lá. Gia vị: muối, bột ngọt, mắm.
Cách làm: Đầu tiên, bạn sơ chế thịt gà, ngô và nấm hương. Ngô tách hạt, nấm hương cắt hạt lựu. Luộc gà đến khi chín, khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra để nguội và xé sợi.
Cho vào nồi nước đã luộc gà, đun lửa lớn. Khi nước sôi, cho hạt bắp, nấm hương vào và nấu chín trong 10-15 phút. Cho gà đã xé vào nấu thêm 10 phút cho nhừ.
Cho vào chén 2 muỗng bột năng, 3 muỗng nước rồi trộn cho tan hoàn toàn, sau đó bạn đổ hỗn hợp này vào nồi một cách từ từ rồi khuấy đều từ 2 đến 3 phút. Nêm gia vị vào nồi và tắt bếp. Múc ra chén, cho ít tiêu xay và hành lá, sau đó thưởng thức.
Canh gà hầm rau củ
Nguyên liệu: 1 con gà. Các loại rau củ như khoai lang, củ dền, cà rốt, khoai tây, su hào… Hành, ngò, hành khô, tỏi. Chuẩn bị các loại gia vị như tiêu, bột ngọt, muối, hạt nêm, đường, mắm… Nếu muốn ăn cay có thể thêm ớt tùy theo khẩu vị gia đình.
Cách làm: Đầu tiên, thịt gà sau khi ướp từ 10 – 20 phút cho thấm gia vị, cho vào nồi xào sơ qua để thịt săn lại. Sau đó, bạn đổ nước vào nồi, đun tới khi nước sôi rồi cho củ dền, cà rốt, khoai lang vào nồi trước vì các loại củ này lâu chín, sau đó đợi khoảng 4-5 phút mới tiếp tục cho khoai tây.
Sau khi nồi canh hầm sôi lần nữa, hạ lửa nhỏ, nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn. Tiếp theo chúng ta hầm khoảng từ 20 đến 30 phút sao cho các nguyên liệu trong nồi chin đều. Cuối cùng, múc canh ra bát, bạn có thể trang trí với hành và ngò đã cắt khúc.
Rau củ luộc/hấp
Rau xanh và các loại củ là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời cho cơ thể. Chất xơ rất cần thiết cho hệ tiêu hóa hoạt động mềm mượt.
Chất xơ không chỉ giúp cải thiện tình trạng táo bón mà còn là "thức ăn" cho hệ lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột do vậy nó là món ăn dễ tiêu hóa mà người bụng yếu cần nên ăn thường xuyên hơn. Món rau củ luộc hoặc hấp rất đơn giản, bạn có thể lựa chọn tùy thích và thay đổi cho đa dạng.
Sữa chua
Sữa chua là món ăn dễ tiêu hóa và rất cần thiết với những người "bụng yếu". Thực phẩm từ sữa có thể không tốt với người bị rối loạn tiêu hóa nhưng sữa chua là một ngoại lệ. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, giúp cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Nếu bạn bị "bụng yếu", hãy tìm mua những loại sữa chua ít chất béo, ít đường sẽ tốt hơn. Vì chất đường và chất béo có thể gây khó tiêu và ảnh hưởng đến cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Sữa hạt ngũ cốc
Nguyên liệu: 100g yến mạch hữu cơ cán dẹt. 1 lít nước lọc. 1 ít muối biển.Chà là 6 quả, có thể thêm hoặc bớt lượng chà là cho phù hợp với khẩu vị mỗi người.
Cách làm: Đổ yến mạch vào nước lạnh để ngâm, ngân khoản từ 3 đến 4 tiếng. Sau đó bạn xay nhuyễn toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị, lọc sạch loại bỏ cặn của hỗn hợp.
Sữa hạt sau lọc có thể uống được ngay. Hoặc bảo quản sữa trong chai kín trên ngăn mát tủ lạnh.
Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'Mẹo nấu nướng - 2 tuần trước
GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".
Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toànMẹo nấu nướng - 1 tháng trước
GĐXH - Bếp nướng điện là sản phẩm hiện đại, vô cùng tiện dụng, lại thiết kế nhỏ gọn như là bếp điện từ hay bếp hồng ngoại giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển theo những địa điểm mà bạn mong muốn.
Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước
GĐXH - Cà rốt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự kết hợp không đúng cách giữa cà rốt và một số thực phẩm khác có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí gây hại cho sức khỏe.
Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đôngMẹo nấu nướng - 1 tháng trước
GĐXH - Trong mùa đông, khi ánh sáng mặt trời hạn chế, việc cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo đủ dưỡng chất này, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D là giải pháp hiệu quả.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng - 3 tháng trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.
Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đenĂn - 3 tháng trước
GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.
Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngonĂn - 3 tháng trước
GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng - 3 tháng trước
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.
Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảoĂn - 4 tháng trước
GĐXH - Gia vị là linh hồn của món ăn, quyết định hương vị và sự hấp dẫn của từng bữa cơm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nêm nếm gia vị đúng chuẩn để món ăn trở nên đậm đà và hài hòa.
Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua đượcMẹo nấu nướng - 5 tháng trước
GĐXH - Bộ phận này của lợn dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Hơn nữa chúng còn giàu collagen, canxi tốt cho cơ thể.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.