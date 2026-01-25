Mới nhất
Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

Chủ nhật, 15:00 25/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Bạn có thể áp dụng cách luộc bánh chưng lá vẫn xanh dưới đây để trổ tài gói bánh vào dịp Tết.

Dùng nồi tôn để nấu bánh chưng xanh tự nhiên

Nồi tôn là loại nồi có khả năng tạo môi trường kiềm. Do vậy, thay vì dùng các loại nồi khác để nấu bánh chưng, bạn nên dùng nồi tôn để nấu.

Vì môi trường kiềm sẽ giữ được màu xanh của lá dong, do đó giúp cho bánh chưng có một màu xanh thật tự nhiên.

Ngâm nếp qua nước tro

Vì tro có tính kiềm nhẹ, nên trước khi nấu, một số gia đình miền Trung đã ngâm nếp cùng với nước tro.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị - Ảnh 1.

Điều này làm tăng độ kiềm của nếp, và từ đó khi nấu bánh chưng, nếp sẽ trong hơn, có màu xanh ngọc rất đẹp nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon cần có của bánh chưng.

Dùng lá của củ riềng

Bạn cũng có thể lấy lá riềng, xắt lát nhỏ rồi giã ra, chắt lấy nước lá riềng. Từ đó, lấy hỗn hợp này trộn với nếp đã được ngâm qua nước tro, sẽ giúp cho gạo nếp dẻo và thơm hơn. Hơn nữa, bánh chưng sẽ có màu xanh tuyệt vời từ ngoài vào trong.

Dùng nước chanh hoặc nước lá dứa

Nước chanh tạo nên môi trường kiềm, nước lá dứa cũng vậy. Do đó mà bạn có thể ngâm nếp trong nước dứa khoảng 3 tiếng, còn với nước chanh - vì có độ kiềm mạnh hơn nên các bạn chỉ cần vắt chanh vào. Như vậy, bánh sẽ nhanh chín hơn và có được một màu xanh tự nhiên.

Chần lá gói bánh qua nước sôi

Trước khi gói bánh bạn nên chần lá qua nước sôi để giúp cho lá trở nên mềm hơn, dễ gói hơn, đồng thời với cách này còn giúp diệt hết mầm nấm mốc trên lá, giúp lá xanh hơn.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị - Ảnh 2.

Ngoài ra, lá dong mua về phải được rửa sạch từng lá một qua nhiều nước, xong dùng khăn sạch lau từng chiếc lá.

Số lượng lá gói mỗi chiếc bánh cũng phải xem thời tiết, trời mát thì gồm 6 lá, còn trời nóng phải dùng 10 lá để phù hợp với việc bảo quản, giúp bánh giữ được lâu hơn.

Dùng lá dư chèn dưới đáy nồi

Khi nấu bánh, dùng lá dư chèn dưới đáy nồi và xung quanh mặt trong của nồi là cách vừa bảo vệ bánh, giúp bánh không bị cháy, vừa giúp nước nấu bánh trở nên xanh hơn.

Rửa bánh qua nước lạnh

Khi nấu bánh được một nửa thời gian thì các bạn nên thay toàn bộ nước luộc bánh chưng, cho vào nước luộc mới, như vậy sẽ giúp bánh được ngon hơn và có màu xanh tự nhiên.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị - Ảnh 3.

Dùng vật nặng đè lên bánh chưng khi nấu xong

Bánh sau khi luộc xong các bạn để ra bàn rồi dùng mặt thớt hay tấm ván nặng đè lên để ép ra nước. Với cách này sẽ giúp cho bánh được chắc chăn hơn và để được lâu hơn sơ với bình thường.

Rửa thật sạch nếp trước khi gói bánh

Rửa sạch nếp trước khi gói bánh cũng là cách giúp cho bánh có màu đẹp hơn, thơm ngon hơn và giữ được lâu hơn. 

Nếp phải được đãi thật sạch qua hàng chục nước đến khi nào nước trong mới thôi. Làm như vậy sẽ giúp rửa trôi hết bụi cám bám quanh hạt nếp đi, bánh sẽ có màu trong xanh rất đẹp.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị - Ảnh 4.

GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.

