Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Cường Đô la mới đây đã khoe những hình ảnh của con trai Subeo khi làm thực tập sinh ở công ty của mình. Từ sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, anh vẫn luôn đồng hành cùng cô trong việc chăm sóc và nuôi nấng con trai.