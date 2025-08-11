Mới nhất
Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

Thứ hai, 16:00 11/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm &quot;nhân viên&quot; cho công ty của bốSubeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

GĐXH - Cường Đô la mới đây đã khoe những hình ảnh của con trai Subeo khi làm thực tập sinh ở công ty của mình. Từ sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, anh vẫn luôn đồng hành cùng cô trong việc chăm sóc và nuôi nấng con trai.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 2.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong khung hình với gia đình nhà Cường Đô la. Subeo có mặt tại lễ sinh nhật em gái cùng cha khác mẹ nhưng cậu lại là tâm điểm chú ý khi sở hữu chiều cao vượt trội.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 3.

Mới 15 tuổi nhưng Subeo đã có chiều cao vượt trội cùng gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 4.

Đặc biệt, khí chất của Subeo đều được nhận xét là sang xịn chuẩn con nhà hào môn.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 5.

15 tuổi, Subeo được bố mẹ định hướng theo con đường kinh doanh và tiếp nối sự nghiệp của gia đình. Chính vì vậy, Cường Đô la đã cho con đến công ty gia đình làm thực tập sinh.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 6.

Được biết, sau kỳ thực tập, Subeo sẽ đi du học ở New Zealand.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 7.

Trước đó, Cường Đô la cũng hé mở về ngôi trường con trai sẽ theo học. Đây là ngôi trường danh giá có học phí cao.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la rất tự hào về cậu con trai xuất chúng của mình.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà- Ảnh 9.

Anh còn hãnh diện khoe những khung hình đời thường đáng yêu của gia đình. Và như bao lần, chiều cao của Subeo luôn được khán giả quan tâm.

Ảnh: FBNV

Cường Đô la để lộ tên trường con trai Subeo sắp du học, khán giả tò mò học phíCường Đô la để lộ tên trường con trai Subeo sắp du học, khán giả tò mò học phí

GĐXH - Không chỉ Hồ Ngọc Hà để lộ thông tin Subeo sắp du học ở New Zealand mà Cường Đô la còn vô tình hé mở tên trường.

Đỗ Quyên
Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam

Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Lily Chen - mỹ nhân quê Tây Ninh khi tham dự Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025) đã mang đến một sự mới lạ và ý nghĩa khi diện trang phục áo blouse trắng.

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Khán giả thích thú với màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí

GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Giải trí

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Giải trí
Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Giải trí

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Giải trí
Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Giải trí

Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Giải trí
Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí

