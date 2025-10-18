Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện
GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.
Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi đã chào đón sự ra đời của cặp song sinh Leon và Lisa, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Câu chuyện tình của họ là minh chứng cho việc một mối quan hệ hạnh phúc không thể hiện ở một lễ cưới xa hoa mà ở sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau.
Chia sẻ về Kim Lý, Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần khẳng định cô luôn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi có chồng con bên cạnh. Kim Lý không ít lần sẵn sàng thu xếp công việc để đồng hành cùng cô và ngược lại, cô cũng chủ động sắp xếp thời gian để ủng hộ những dự án của anh.
Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượngThời trang - 4 giờ trước
GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.
Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng LinhThời trang - 6 giờ trước
GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú ThọThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'Thời trang - 4 ngày trước
GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cáchThời trang - 6 ngày trước
GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹpThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.
Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang ParisThời trang - 1 tuần trước
4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.
BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.