Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thứ bảy, 12:10 18/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Thể thao cũng là… thời trang

Minh Hằng biến mỗi buổi chơi pickleball thành một “sàn diễn nhỏ” mang đậm dấu ấn cá nhân. Nữ ca sĩ thường lựa chọn những trang phục thể thao có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế: Váy tennis ngắn phối áo croptop trắng, giày thể thao nhẹ và mũ lưỡi trai tông pastel.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 2.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 3.

Áo croptop kết hợp với váy tennis năng động tạo cảm giác trẻ trung, nữ tính. Ảnh NVCC

Mỗi outfit đều toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt, giúp cô di chuyển thoải mái trên sân. Gu thời trang thể thao của Minh Hằng không cầu kỳ nhưng luôn chỉn chu, tràn đầy năng lượng, đúng như hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, biết chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Nhiều khán giả nhận xét, dù chỉ là trong những buổi tập thể thao, Minh Hằng vẫn giữ được thần thái tự tin và phong thái rạng rỡ đặc trưng.

Gửi gắm thông điệp: “Đẹp là khỏe”

Từ sau khi làm mẹ, Minh Hằng ngày càng chú trọng hơn đến việc duy trì vóc dáng và cân bằng tinh thần. Pickleball trở thành môn thể thao yêu thích bởi vừa mang tính vận động toàn thân, vừa giúp cô giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc bận rộn.

“Với tôi, đẹp không chỉ là dáng vóc mà còn là sức khỏe và năng lượng sống mỗi ngày” - Minh Hằng từng chia sẻ. Chính triết lý sống này được cô thể hiện rõ qua phong cách thời trang thể thao: khỏe khoắn, tươi mới và tự tin.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 5.

Phong cách thời trang thể thao khỏe khoắn, tươi mới và tự tin. Ảnh NVCC

Lan tỏa xu hướng sống khỏe – sống đẹp

Phong cách thể thao của Minh Hằng nhanh chóng truyền cảm hứng cho đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Không chỉ là trào lưu ăn mặc, “pickleball style” còn là lời kêu gọi hướng tới lối sống tích cực, vận động nhiều hơn, yêu bản thân hơn và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 6.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 7.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 8.

Minh Hằng thường xuyên họp hội nhóm chơi pickleball và lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Ảnh NVCC

Với Minh Hằng, sân pickleball vừa là nơi rèn luyện thể lực, vừa là “sàn catwalk” đặc biệt, nơi cô lan tỏa năng lượng sống tích cực và phong cách thời trang đầy cảm hứng.

Nữ ca sĩ chứng minh rằng, khi yêu thể thao, chúng ta không chỉ khỏe hơn mà còn… đẹp hơn mỗi ngày.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động , tinh tế và tràn đầy năng lượng - Ảnh 9.Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

GĐXH - Sữa mẹ bé uống còn dư, đừng vội đổ đi. Hoa hậu Ngọc Hân mách nhỏ công thức trộn “vàng lỏng” với bột yến mạch để tạo nên mặt nạ dưỡng da tự nhiên, lành tính và dễ thực hiện.


Yến Nhi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Cùng chuyên mục

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thời trang - 3 giờ trước

GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Thời trang - 1 tuần trước

4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang - 1 tuần trước

Từng được mệnh danh là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” nhiều năm trước, nay ở tuổi 24, Thylane Blondeau khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo và thần thái khác lạ.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang
Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thời trang
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top