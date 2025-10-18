Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thể thao cũng là… thời trang

Minh Hằng biến mỗi buổi chơi pickleball thành một “sàn diễn nhỏ” mang đậm dấu ấn cá nhân. Nữ ca sĩ thường lựa chọn những trang phục thể thao có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế: Váy tennis ngắn phối áo croptop trắng, giày thể thao nhẹ và mũ lưỡi trai tông pastel.

Áo croptop kết hợp với váy tennis năng động tạo cảm giác trẻ trung, nữ tính. Ảnh NVCC

Mỗi outfit đều toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt, giúp cô di chuyển thoải mái trên sân. Gu thời trang thể thao của Minh Hằng không cầu kỳ nhưng luôn chỉn chu, tràn đầy năng lượng, đúng như hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, biết chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.



Nhiều khán giả nhận xét, dù chỉ là trong những buổi tập thể thao, Minh Hằng vẫn giữ được thần thái tự tin và phong thái rạng rỡ đặc trưng.

Gửi gắm thông điệp: “Đẹp là khỏe”

Từ sau khi làm mẹ, Minh Hằng ngày càng chú trọng hơn đến việc duy trì vóc dáng và cân bằng tinh thần. Pickleball trở thành môn thể thao yêu thích bởi vừa mang tính vận động toàn thân, vừa giúp cô giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc bận rộn.

“Với tôi, đẹp không chỉ là dáng vóc mà còn là sức khỏe và năng lượng sống mỗi ngày” - Minh Hằng từng chia sẻ. Chính triết lý sống này được cô thể hiện rõ qua phong cách thời trang thể thao: khỏe khoắn, tươi mới và tự tin.

Phong cách thời trang thể thao khỏe khoắn, tươi mới và tự tin. Ảnh NVCC

Lan tỏa xu hướng sống khỏe – sống đẹp

Phong cách thể thao của Minh Hằng nhanh chóng truyền cảm hứng cho đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Không chỉ là trào lưu ăn mặc, “pickleball style” còn là lời kêu gọi hướng tới lối sống tích cực, vận động nhiều hơn, yêu bản thân hơn và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Minh Hằng thường xuyên họp hội nhóm chơi pickleball và lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Ảnh NVCC

Với Minh Hằng, sân pickleball vừa là nơi rèn luyện thể lực, vừa là “sàn catwalk” đặc biệt, nơi cô lan tỏa năng lượng sống tích cực và phong cách thời trang đầy cảm hứng.



Nữ ca sĩ chứng minh rằng, khi yêu thể thao, chúng ta không chỉ khỏe hơn mà còn… đẹp hơn mỗi ngày.

