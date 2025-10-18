Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh
GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.
MC Hoàng Linh sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều chương trình đình đám như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3... Người đẹp được yêu mến bởi lối dẫn dắt thông minh, sôi nổi cùng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp trong công việc.
Ảnh: FBNV
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú ThọThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cáchThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹpThời trang - 6 ngày trước
GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.
Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang ParisThời trang - 1 tuần trước
4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.
BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24Thời trang - 1 tuần trước
Từng được mệnh danh là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” nhiều năm trước, nay ở tuổi 24, Thylane Blondeau khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo và thần thái khác lạ.
Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.