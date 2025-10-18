Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

MC Hoàng Linh sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều chương trình đình đám như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3... Người đẹp được yêu mến bởi lối dẫn dắt thông minh, sôi nổi cùng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp trong công việc.