Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thứ bảy, 10:54 18/10/2025 | Thời trang
GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 1.Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 2.

MC Hoàng Linh khi lên sóng truyền hình cô sẽ xuất hiện với trang phục nghiêm túc, trang nhã nhưng ở ngoài đời cô lựa chọn mix đồ đa phong cách.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 3.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ở tuổi 40 nhưng MC Hoàng Linh nhìn như cô gái gen Z với cách mix đồ phá cách với váy 2 dây cùng áo khoác jeans trẻ trung.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 4.

Hay trong hình ảnh khác, MC Hoàng Linh mix áo lá cờ Tổ quốc cùng quần sooc trắng năng động.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 5.

Khi đi biển, cô diện áo sơ mi trắng cùng sooc đồng màu vừa năng động lại khỏe khoắn và "hack tuổi".

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 6.

Khi đi du lịch, cô mix cùng quần vải thô và áo khoác sáng màu giúp vẻ ngoài vừa trẻ mà vẫn gọn gàng ưa nhìn.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 7.

Hay trong hình ảnh cùng con gái, MC Hoàng Linh năng động với quần jeans cùng áo thun tối màu phá cách.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 8.

Lúc khác, MC Hoàng Linh "lột xác" với áo sát nách cùng quần vải thô đồng màu vừa thanh lịch, vừa dịu dàng.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 9.

Có khi, MC Hoàng Linh cá tính nhưng vẫn điệu đà với đầm đen khoe vai gợi cảm.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 10.

Lúc khác, MC Hoàng Linh "bốc lửa" khoe 3 vòng căng đẹp với đầm đen chất liệu nhung bó sát. Cách mix đồ đa dạng của nữ MC 40 tuổi rất thông minh và đáng để chị em tuổi trung niên học hỏi để "hack tuổi".

MC Hoàng Linh sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều chương trình đình đám như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3... Người đẹp được yêu mến bởi lối dẫn dắt thông minh, sôi nổi cùng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp trong công việc.

Ảnh: FBNV

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh - Ảnh 11.BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Đỗ Quyên
Cùng chuyên mục

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Thời trang - 1 tuần trước

4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang - 1 tuần trước

Từng được mệnh danh là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” nhiều năm trước, nay ở tuổi 24, Thylane Blondeau khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo và thần thái khác lạ.

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang
Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thời trang
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang

