Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khiến giới mộ điệu ấn tượng khi đăng tải đoạn clip khoảnh khắc 1 phút 30 giây "biến hình" cực chất của một fashionista giữa đường phố Paris.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam, không chỉ nhờ vào tài năng mà còn bởi phong cách thời trang ấn tượng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Với những hoạt động nghệ thuật đa dạng, Quỳnh Anh Shyn đã khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Victoria's Secret﻿ Fashion Show 2025. Cô khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng đến từ NTK Đỗ Long.

Sải bước tại sự kiện, cô nàng lựa chọn chiếc đầm ôm sát cơ thể được trang trí họa tiết 3D mạ vàng, tạo hiệu ứng như lớp giáp ánh sáng bao bọc cơ thể, làm nổi bật sự mạnh mẽ và quyền lực bên cạnh nét quyến rũ.

