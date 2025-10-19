Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025
GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.
Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam, không chỉ nhờ vào tài năng mà còn bởi phong cách thời trang ấn tượng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Với những hoạt động nghệ thuật đa dạng, Quỳnh Anh Shyn đã khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả.
Mới đây, Quỳnh Anh Shyn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Victoria's Secret Fashion Show 2025. Cô khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng đến từ NTK Đỗ Long.
