Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Chủ nhật, 11:57 19/10/2025 | Thời trang
GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria ' s Secret Fashion Show 2025 - Ảnh 1.1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ

GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khiến giới mộ điệu ấn tượng khi đăng tải đoạn clip khoảnh khắc 1 phút 30 giây "biến hình" cực chất của một fashionista giữa đường phố Paris.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam, không chỉ nhờ vào tài năng mà còn bởi phong cách thời trang ấn tượng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Với những hoạt động nghệ thuật đa dạng, Quỳnh Anh Shyn đã khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Victoria's Secret﻿ Fashion Show 2025. Cô khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng đến từ NTK Đỗ Long.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria ' s Secret Fashion Show 2025 - Ảnh 2.

Quỳnh Anh Shyn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Victoria's Secret﻿ Fashion Show 2025. Cô khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria ' s Secret Fashion Show 2025 - Ảnh 3.

Sải bước tại sự kiện, cô nàng lựa chọn chiếc đầm ôm sát cơ thể được trang trí họa tiết 3D mạ vàng, tạo hiệu ứng như lớp giáp ánh sáng bao bọc cơ thể, làm nổi bật sự mạnh mẽ và quyền lực bên cạnh nét quyến rũ.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria ' s Secret Fashion Show 2025 - Ảnh 4.

Fashionista chia sẻ về sự cố mất tài sản.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria ' s Secret Fashion Show 2025 - Ảnh 5.

Chất liệu vải xuyên thấu được lựa chọn đầy tinh tế, mềm mại hòa quyện với những đường xẻ táo bạo. Mái tóc của Quỳnh Anh cũng được tạo kiểu cầu kỳ, góp phần hoàn thiện tổng thể hài hòa và ấn tượng.

 

