Jennifer Phạm cho rằng mỗi người đều có một nguồn năng lượng riêng. Điều quan trọng là biết lựa chọn những điều tích cực, ở cạnh những người mang lại cảm giác bình yên và dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Đó cũng là cách để mỗi người tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề của cuộc sống.