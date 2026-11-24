22 giờ trước

GĐXH - Hơn 50.000 khán giả cùng hát Quốc ca tại Mỹ Đình, hàng vạn người dõi theo đêm diễn dưới mưa ở TP Hồ Chí Minh,... những khoảnh khắc ấy được lưu lại trong cuốn sách nghệ thuật song ngữ “Tổ quốc trong tim”. Đặc biệt, độc giả có thể quét mã QR để xem và nghe lại các tiết mục.