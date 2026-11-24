Tin sao 24/11: Khánh An rạng rỡ sau ngôi quán quân 'Sao Mai 2026', Đăng Khôi nhận thư chúc mừng từ NSND Xuân Bắc
GĐXH - Quán quân "Sao Mai 2026" Khánh An chia sẻ niềm vui khi hoàn thành được giấc mơ ấp ủ lâu nay, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi xúc động nhận thư động viên của NSND Xuân Bắc sau hành trình ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Thí sinh được gọi là 'Hoa hậu Sao Mai 2026' là ai?Giải trí -
GĐXH - Tại đêm liveshow Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, Đoàn Linh được xướng tên ở hai hạng mục: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách. Thân thế của thí sinh xinh đẹp này được khán giả chú ý.
Vì sao Doãn Quốc Đam nhận lời Trần Bảo Sơn?Giải trí -
GĐXH - Nhận lời mời Nam tiến đóng phim của Trần Bảo Sơn, Doãn Quốc Đam ngắn gọn tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ.
Khoảnh khắc ở nhà siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhGiải trí -
GĐXH - Bé Tuệ An khiến khán giả thích thú khi được mẹ khoe khoảnh khắc siêu đáng yêu lúc ở nhà. Cô bé diện đồ ngủ và tạo dáng nhí nhố trước ống kính của mẹ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Tối nay, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc và Hòa Minzy biểu diễn tại Concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam' (trực tiếp trên VTV1)Giải trí -
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 24/11 trên kênh VTV1.
Người trẻ khoác Việt phục, đưa di sản bước ra phố phường Hà NộiCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” mùa Đông 2026 diễn ra tại Hà Nội thu hút hàng nghìn người dân, du khách, trong đó có đông đảo bạn trẻ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, cùng bước đi trên các tuyến phố trung tâm.
NSƯT Kim Oanh - Mây của 'Sóng ở đáy sông' khiến khán giả ngỡ ngàng sau 26 nămGiải trí -
GĐXH - Xuất hiện trong cuộc hội ngộ cùng dàn diễn viên phim "Sóng ở đáy sông" sau 26 năm, NSƯT Kim Oanh đang thu hút sự chú ý đặc biệt với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ.
'Cậu bé vàng' của showbiz Hoa ngữ, nổi đình đám cùng Thích Tiểu Long giờ ra sao?Thế giới showbiz -
Cùng với "thần đồng võ thuật" Thích Tiểu Long, Thiệu Văn từng là một hiện tượng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990.
Độc đáo đưa concert 'Tổ quốc trong tim' từ sân khấu lên trang sáchCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Hơn 50.000 khán giả cùng hát Quốc ca tại Mỹ Đình, hàng vạn người dõi theo đêm diễn dưới mưa ở TP Hồ Chí Minh,... những khoảnh khắc ấy được lưu lại trong cuốn sách nghệ thuật song ngữ “Tổ quốc trong tim”. Đặc biệt, độc giả có thể quét mã QR để xem và nghe lại các tiết mục.
Vợ cũ và con trai Đan Trường trải nghiệm 10 ngày ở Hàn QuốcGiải trí -
GĐXH - Vợ cũ và con trai Đan Trường đã có những ngày trải nghiệm ở Hàn Quốc với lịch trình công việc kết hợp khám phá du lịch tại xứ sở kim chi.
Cuộc hội ngộ hiếm có của bộ ba diva nhạc Việt và ca sĩ Ngọc AnhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sự hội tụ của NSND Thanh Lam, diva Mỹ Linh, diva Hà Trần và ca sĩ Ngọc Anh (3A) trên cùng một sân khấu vốn đã là một cuộc hẹn hiếm có đối với những người yêu nhạc Hà Nội.