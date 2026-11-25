Hồng Đăng tiết lộ chuyện khó quên trong đám cưới 18 năm trước GĐXH - Nhân kỷ niệm 18 năm ngày cưới, Hồng Đăng chia sẻ những tình huống đặc biệt, khó quên trong ngày trọng đại với bà xã Anh Đào.

Vợ chồng diễn viên Hồng Đăng vừa chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến du lịch tại núi tuyết Ngọc Long, Trung Quốc. Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, tuyết trắng phủ kín những triền núi, cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ gần gũi, ánh mắt trìu mến và những bức hình chung đầy tình tứ. Ở tuổi trung niên, khi đã cùng nhau đi qua không ít thăng trầm, những chuyến đi của vợ chồng nam diễn viên không chỉ là dịp khám phá cảnh đẹp mà còn là khoảng thời gian để tận hưởng cuộc sống, hâm nóng tình cảm và lưu giữ thêm những kỷ niệm bên nhau.

Hồng Đăng tình tứ cùng vợ trên núi tuyết Ngọc Long.

Tháng 6/2026, gia đình Hồng Đăng có chuyến xuyên Việt kéo dài 21 ngày. Hành trình được thực hiện sau khi con gái lớn hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Cả nhà lần lượt ghé qua nhiều địa điểm như Đồng Hới, Măng Đen, Quy Nhơn, Dốc Lết, vịnh Vĩnh Hy và Đà Lạt.

Trong chuyến đi, Hồng Đăng thường xuyên cập nhật hình ảnh cả nhà tại những điểm dừng chân. Từ những bãi biển xanh, cung đường núi đến không khí se lạnh của Đà Lạt, mỗi nơi đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Nam diễn viên từng chia sẻ sự thích thú trước thời tiết và cảnh sắc Đà Lạt, đặc biệt là những buổi tối nhiệt độ xuống khoảng 17 độ C.

Hồng Đăng và vợ dành nhiều thời gian bên nhau.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Anh Đào - vợ diễn viên Hồng Đăng, gia đình duy trì thói quen mỗi năm có một chuyến xuyên Việt để các con được khám phá vẻ đẹp của đất nước. Với vợ chồng cô, việc đưa con đi nhiều nơi không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là cách để các thành viên có thêm trải nghiệm, hiểu hơn về thiên nhiên và cuộc sống ở những vùng miền khác nhau.

Anh Đào từng chia sẻ quan điểm khá giản dị: miễn là được đi cùng nhau, dù lên rừng hay xuống biển đều vui. Đây cũng là lý do những chuyến du lịch của gia đình thường có lịch trình dài, thay vì chỉ tập trung vào một địa điểm nghỉ dưỡng.

Hồng Đăng kỉ niệm 18 năm kết hôn cùng vợ.

Sau những biến động về sự nghiệp, cuộc sống của Hồng Đăng hiện nay có nhiều điểm khác trước. Anh thử sức với công việc kinh doanh, có cơ hội trở lại màn ảnh và dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Những chuyến đi dài ngày, những bức ảnh đời thường hay lời nhắn gửi dành cho bà xã trở thành hình ảnh quen thuộc của nam diễn viên trên mạng xã hội.

Hồng Đăng sinh năm 1984, anh gây ấn tượng với khán giả qua các phim "Cầu vồng tình yêu", "Tuổi thanh xuân", "Zippo, Mù tạt và em", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng", "Thương ngày nắng về". Vai Huy trong "Zippo, Mù tạt và em" giúp anh giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2016 và Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2016. Năm 2018, anh tiếp tục nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Phong trong "Cả một đời ân oán".

Vợ Hồng Đăng: 'Mọi người vẫn bàn tán nhiều nhưng chỉ chúng ta mới biết...' GĐXH - "Kỷ niệm năm nay khác thật, cảm xúc hơn. Mọi người vẫn bàn tán nhiều nhưng chỉ chúng ta mới biết. Dù vẫn còn nhiều chông gai, chúng ta vẫn là mảnh ghép của nhau...", vợ Hồng Đăng chia sẻ dấu mốc 25 năm bên nhau.



